Die Spuren des Feuers in einer Wohnung der Aufnahmeeinrichtung in Bamberg sind deutlich zu sehen. Bei dem Brand in der Asylunterkunft ist am frühen Mittwochmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. 15 Bewohner wurden bei dem Feuer verletzt. Die Brandursache war zunächst unklar. Foto: Nicolas Armer/dpa