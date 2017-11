Wenn sich Fische im Gewächshaus tummeln

Wenn in Bambergs Mitte die Salatköpfe im Scheinwerferlicht erstrahlen, bunt animierte Fische in Gewächshäuser umherschwimmen und mehrere Hundert Besucher trotz eisiger Temperaturen dem Gärtnerviertel einen Besuch abstatten, spätestens dann weiß man, dass November ist und die Lichthöfe ihre Pforten öffnen. In ihrer neunten Auflage wurden am Samstagabend einmal mehr an 20 Stationen im und rund um das Gartnerviertel Kunst- und Lichtinstallationen, musikalische Darbietungen und jede Menge Lichtilluminationen und Kerzenschein geboten. Viele Hinterhöfe und Gärten waren liebevoll beleuchtet und viele Hausbesitzer versorgten die Besucher mit Speis und Trank.



Auch Bürgermeister Christian Lange (CSU) lobte in seiner Eröffnungsrede das besondere Flair und die Atmosphäre der Lichthöfe: "Es kommt nicht so sehr darauf an, möglichst viele Stände mit dabei zu haben, sondern, dass man einmal im Jahr einen Blick in sonst oft gar nicht zugängliche Hinterhöfe und Gärten werfen kann und somit einen Stadtteil sehr erlebbar zu machen."



Sehr zufrieden mit der neunten Auflage der Lichthöfe waren die Veranstalter. "Es war eine schöne Veranstaltung, Wir freuen uns total, dass die Lichthöfe derart gut angenommen werden. Auch wenn langsam aber sicher die Besucherzahl eine Grenze erreicht hat. Schließlich wollen wir keine zweite Sandkerwa", bilanzierte Sandra Trunk, Straßenmanagerin der Interessengemeinschaft Aktive Mitte.



Zwischenfälle gab es auch heuer keine. Dafür aber etwas mehr Livemusik. Denn viele der Stationen hatten Bands und damit eine prächtige Stimmung.