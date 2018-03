Wenn der Chef aggressiv wird: Jede sechste Betriebsratsgründung wird verhindert

Kandidaten werden eingeschüchtert und mit Kündigung gedroht



Jede sechste Betriebsratsgründung wird durch den Arbeitgeber verhindert, sagen die Forscher des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.Einige Chefs schüchtern demnach Kandidaten ein, drohen mit Kündigung oder verhindern die Bestellung eines Wahlvorstands. Die Regionsgeschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Ober- und Unterfranken, Mathias Eckardt und Frank Firsching, bestätigen das. "Die Sitten sind rauer geworden", sagt Eckardt. Auch wenn offen gegen das Gesetz nur Einzelfälle handeln, wie es Firsching berichtet.Eckardt und Firsching können auch konkrete Firmen benennen, wo es zuletzt immer wieder Probleme gab. Mehr Details lesen Sie in unserem Premiumbereich auf inFranken.de Sie haben in Ihrem Betrieb ähnliche Erfahrungen gemacht? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail