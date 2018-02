Wenn Bamberg 80 000 Einwohner hätte...

Sanierung von Schulen? Kita-Offensive? Das alles könnte ins Wackeln geraten, wenn Bamberg so schnell weiter wächst wie in den letzten fünf Jahren.



Grund sind die Bauunterhaltsverpflichtungen für Münchner Ring und Berliner Ring. Sie würden dann auf die Stadt Bamberg übergehen - mit fatalen Folgen, wie der Kämmerer der Stadt, Bertram Felix, in der jüngsten Bausenatssitzung vorrechnete. Dabei geht es um dreistellige Millionenbeiträge - ein Fiasko für die Stadtkasse.



Mehr über die Wachstumsprobleme der Stadt Bamberg erfahren Sie in Kürze im Premiumbereich von infranken.de.