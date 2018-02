Weiterhin Müllproblem am Sonnenplätzchen in Bamberg?

Weit vor dem Abfuhrtermin stapeln sich mitten in der Altstadt von Bamberg die gelben Säcke. Das stört Bürger, die am am Sonnenplätzchen wohnen. Bereits vor einem Jahr gab es bereits Beschwerden, nun meldet sich erneut ein Anwohner zu Wort. Die Situation sei für ihn als Anlieger untragbar - der Müllstapel würde auch Ungeziefer anziehen.Das Umweltamt der Stadt hatte bereits in der Vergangenheit in der Nachbarschaft über das richtige Verhalten aufgeklärt und nach einem möglichen Verursacher geforscht - war aber erfolglos. Zuletzt hatten sich keine Beschwerden mehr bei der Verwaltung gehäuft.Dennoch könnte eine langfristige Lösung für Abhilfe sorgen. Wie diese aussehen soll, lesen Sie hier (für Abonnenten kostenlos)