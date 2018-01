Weihrauchduft im Bamberger Rathaus

Im ganzen Rathaus duftete es heute (4. Januar) nach Weihrauch. Die Sternsinger der Pfarrei St. Martin waren mit ihren Begleitern zu Gast im Großen Sitzungssaal des Rathauses am Maxplatz. Oberbürgermeister Andreas Starke hieß die Gäste herzlich willkommen. Es sei ?ganz toll?, so der Oberbürgermeister, ?dass Ihr euch für arme Kinder in der Welt engagiert und Spenden sammelt.? Anschließend schritt er selbst zur Tat und steckte eine Spende der Stadt Bamberg in die noch leere Spendenbüchse. Schließlich brachten die Heiligen Drei Könige über dem Türrahmen des Sitzungssaales den Segen ?20*C+M+B+18? an. Die Buchstaben stehen für ?Christus Mansionem Benedicat? (Christus segne dieses Haus).

Bereits zum 60. Mal sind rund um den Jahreswechsel die Sternsinger überall in Deutschland unterwegs. Unter dem Motto ?Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit ? in Indien und weltweit!?. machen sie beim Dreikönigssingen darauf aufmerksam was es für Kinder bedeutet, arbeiten zu müssen: nicht lernen zu können, nicht frei spielen zu können und ihre Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Träger der Aktion Dreikönigssingen sind das Kindermissionswerk ?Die Sternsinger? und der BDKJ. Rund 600 Sternsingerinnen und Sternsinger aus dem ganzen Erzbistum nahmen am 30. Dezember an der Eröffnung der 60. Sternsingeraktion mit Erzbischof Ludwig Schick in Hof teil, um sich segnen zu lassen und als Kaspar, Melchior und Balthasar von Haus zu Haus zu ziehen.