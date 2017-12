Weihnachtswochenende in Franken: Nachtklang-Konzert, Krippenweg &Co.

Nachtklang-Konzert



Ob Piano, Schlagzeug, Saxophon oder Gesang - beim Nachtklang-Konzert in Erlangen wird den Zuhörern so einiges geboten. Und während man einer Vielzahl weihnachtlicher Lieder lauscht, um in eine besinnliche Stimmung zu kommen, kann man außerdem auch leckeren Glühwein trinken oder Lebkuchen essen. Ganz besonders: Mit den eingenommenen Spenden wird das Projekt "Escolinha Esperança Siegberta" in Nordbrasilien unterstützt, welches Kindern aus Armutsfamilien eine schulische Bildung ermöglichen soll.Freitag, 22. Dezember 2017, 20.00 UhrSt. Markus, Sieglitzhofer Straße 4, ErlangenFreier EintrittMehr Informationen zum Nachtklang - Konzert in Erlangen Es gibt viele und vor allem viele verschiedene: Krippen. In Bamberg kann man mit rund 36 ausgestellten Krippen eine große Auswahl und Vielzahl unterschiedlichster Krippen bestaunen. Vor allem stammen diese aus mehreren Kulturen, was sehr spannend für die Besucher ist. In diesem Jahr lautet das Motto der Sonderausstellung im Diözesanmuseum ”Krippen aus dem Senegal”.01. Dezember 2017 bis 06. Januar 2018Diözesanmuseum, Domplatz 5, BambergEinzeln 6,00 Euro; Partnerkarte 10,00 Euro, Rentner, Behinderte, Studenten undSchüler 5,00 Euro, Kinder bis 5 Jahre frei;Mehr Informationen zum Bamberger Krippenweg ”Advent, Advent, ein Englein brennt...”: Zum Ende der Adventszeit wird in Fürth zur Weihnachtsrevue der etwas anderen Art eingeladen. Hier wird das vergangene Jahr mit viel Witz und Humor reflektiert. Ob Lieder, Gedichte oder kleine Spielszenen - man kommt auf jeden Fall auf seine Kosten und wird gut unterhalten, sowie gleichzeitig auch zum Nachdenken angeregt.Freitag, 22. Dezember 2017, 19.30Kulturverein Kofferfabrik e.V., Lange Straße 81, FürthVorverkauf 10 Euro, Abendkasse 13 EuroMehr Informationen zur Weihnachtsrevue in der Kofferfabrik 60 Minuten Theaterspaß warten am 4. Advent in der Alten Seilerei in Bamberg auf leuchtende Kinderaugen. Hier wird für Kinder ab 4 Jahren das Märchen ”Hänsel und Gretel” nach den Gebrüdern Grimm aufgeführt - ein Erlebnis für die ganze Familie.Sonntag, 24. Dezember 2017, 11.00 UhrAlte Seilerei 9-11, BambergErwachsene 9,50€ / ermäßigt 8€ / Kinder 6,50€Mehr Informationen zur Aufführung von ”Hänsel und Gretel” in der Alten Seilerei Aus zwei guten Dingen, wurde hier eine sehr gute gemacht - In Nürnberg kann man zur Weihnachtszeit sowohl Glühwein trinken, als auch einen herrlichen Blick über die Stadt genießen. Wie? Auf der Dachterrasse des Adina Apartment Hotels, wo es neben dem leckeren Heißgetränk außerdem auch noch ”Omas Suppentopf” zum Essen und Aufwärmen gibt.01. - 23. Dezember 2017, Mittwoch - Sonntag ab 17.00 UhrAdina Apartment Hotel, Dr. - Kurt-Schumacher-Straße 1-7, NürnbergFreier EintrittMehr Informationen zur Glühwein-Rooftopbar in Nürnberg