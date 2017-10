Ärztemangel und langes Warten auf Termine: Was sind eure Erfahrungen mit Fachärzten?

Große Berichterstattung zum Thema Fachärztemangel geplant



Kein Termin beim Facharzt? Beim Urologen, HNO-Arzt, Gynäkologen, Hautarzt oder Gastroenterologen? Oder erst in Monaten? Oder überhaupt nicht, weil nur Privatpatienten behandelt werden? Was ist los mit unseren Fachärzten in Franken? Welche Erfahrungen habt ihr als Patienten mit den Fachärzten in der Region gemacht?Wir planen zum Thema des Fachärztemangels in den Wochenendausgaben unserer Tageszeitungen am 11. November und auf inFranken.de eine größere Veröffentlichung. Und setzen dabei auf eure Mitarbeit. Nennt uns konkrete Fälle, schreibt uns über die mit Fachärzten gemachten Erfahrungen. Wir werden versuchen, einzelne Fälle nachzurecherchieren, um herauszufinden, wo es hakt bei der medizinischen Versorgung im Fachkräftebereich.Wer seinen Fall anonym behandelt wissen möchte, auch kein Problem. Wir stellen dann sicher, dass unser Informant nicht zu identifizieren ist.Schreibt uns eine Mail an k.angerstein@infranken.de . Es werden alle eingehenden Informationen gesichtet und dann in der Redaktionskonferenz besprochen. Fälle, mit denen wir die für unsere medizinische Versorgung Betroffenen unmittelbar konfrontieren können.