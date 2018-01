Was folgt auf die "Enzis" auf dem Maxplatz in Bamberg?

In der jüngsten Sitzung des Bau- und Werksenats war nicht nur eine Rückschau auf die Testphase mit den bunten Kunststoffmöbeln Thema. In den Unterlagen ist ganz am Ende ein Satz zu lesen, der neugierig macht: "Aktuell gibt es eine neue Initiative aus Anrainern und weiteren Akteuren, welche Ideen und Finanzierungsmöglichkeiten für eine Möblierung des Maximiliansplatzes untersucht." Worum es sich dabei genau handelt, ist derzeit offenbar noch nicht spruchreif.



