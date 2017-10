Warum sich in Bamberg mieten weiterhin lohnt

von MICHAEL WEHNER

Noch immer bewegen sich die Darlehenszinsen auf historisch niedrigem Niveau. Ein Grund für viele Familien, die Chance zu nutzen und den Traum vom eigenen Heim wahr zu machen. Doch eine aktuelle Studie zeigt, dass Vorsicht geboten ist. In einigen Städten sind die Kaufpreise mittlerweile so stark angestiegen, dass die finanzielle Belastung bei einem Erwerb größer ist als beim Kaufen. Mieten lohnt sich gemessen an der jährlichen finanziellen Belastung also weiterhin.



Auch in Bamberg ist das so. Die 75.000-Einwohnerkommune gehört zu dem kleinem Kreis von 23 deutschen Städten, in denen Mieten günstiger ist als das Wohnen. Angeführt wird diese Gruppe von den Städten München, Berlin und Regensburg. Hier ist jährlich Belastung durch Kaufen deutlich größer als bei der Miete einer vergleichbaren Wohnung. Anders stellt sich die Situation in Würzburg, Fürth, Passau und Aschaffenburg dar. In diesen Städten lohnt sich der Kauf einer Wohnung gegenüber dem Mieten bei der jährlichen Belastung.



Wegen der zuletzt deutlich stärker gestiegenen Kaufpreise sollte die Entscheidung für den Kauf einer Wohnung auch in Bamberg unter dem Gesichtspunkt der jährlichen Finanzbelastung gut überlegt sein, wie der Immobiliendienstleister Dr. Lübke Kelber in Frankfurt am Beispiel von durchschnittlicher Neubauobjekten und einer Drei-Zimmer-Wohnung im Bestand nachweist.



Die Studie zeigt, dass Haushalte in Bamberg etwa das Fünffache des Haushaltsjahreseinkommens für eine durchschnittliche Drei-Zimmer-Wohnung aufwenden müssen. Bei einer hundertprozentigen Fremdfinanzierung ergibt sich eine Belastung, die etwa bei 30 Prozent des Jahreseinkommens liegt. Zum Vergleich: In München liegt diese Kennziffer bei über 40, in Fürth bei unter 20 Prozent. Der Vergleich zeigt: Zur Miete kostet die vergleichbare Wohnung in Bamberg gemessen am Jahreseinkommen etwas weniger. Es ergeben sich also durch einen Kauf keine laufenden Liquiditätsvorteile.



Warum sich ein Kauf aus Sicht von Immobilienexperten dennoch lohnen könnte, lesen Sie demnächst in einem ausführlichen Hintergrundbericht an dieser Stelle.