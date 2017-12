Warum derzeit häufiger Hubschrauber über Bamberg kreisen

Der Blick von oben hilft der Polizei bei der Suche nach Vermissten und Geflüchteten. So auch in dieser Woche, als gleich mehrfach Hubschrauber der Landespolizei über Stadt und Landkreis Bamberg unterwegs waren. Einmal wurde eine vermisste Frau gesucht, dann nach gestohlenen Fahrzeugen gefahndet, schließlich ein Schüler gesucht, der einem Mitschüler Gewalt angedroht hatte.

Und dann war da noch ein Polizeihubschrauber in dunkelblau, der in den vergangenen Tagen immer wieder über Bamberg zu sehen war. Gerade in den sozialen Netzwerken wurde bereits wild spekuliert, unter anderem in der beliebten Facebook-Gruppe "Was ist denn etz scho wieder passiert in und um Bamberg". In die richtige Richtung führte hier ein Hinweis von Jakob S.: "Ich möchte alle bitte noch einmal daran erinnern, das wir das Bundespolizei Aus- und Fortbildungszentrum jetzt in Bamberg haben. Dementsprechend wird es häufiger vorkommen, dass der Helikopter in Bamberg rumfliegt, weil damit geübt werden muss." Die Vermutung, dass der Hubschrauber nun fest in Bamberg stationiert sei, trifft allerdings nicht zu, wie Markus Trautmann von der Pressestelle des Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrums erläutert. Den Helikopter schickt die Bundespolizei-Fliegerstaffel Oberschleißheim, wenn in Bamberg Übungen anstehen. Im Training geht es vor allem darum, die jungen Polizisten darauf vorzubereiten, dass sie auch auf dem Luftweg zu Brennpunkten gebracht werden können. Dazu gehört unter anderem das schnelle "Auf- und Absitzen", also sich dem Hubschrauber sicher nähern, einsteigen, Türen schließen und Plätze einnehmen, während sich noch die Rotorblätter drehen. Fallschirmsprünge werden nicht geübt, diese bleiben den Spezialeinheiten vorbehalten. Die Zahl der Übungen bewegt sich laut Trautmann im sehr überschaubaren Rahmen, es kämen jedoch halbjährlich neue Polizeianwärter hinzu, die geschult werden müssten. "2017 war der Hubschrauber nur einmal für eine Woche während der Projektwoche für Übungszwecke im AFZ. Der jetzige Einsatz ist für Übungszwecke für den gehobenen Dienst, welcher sich momentan in Bamberg befindet", teilt Trautmanns Kollegin Hanna Krause mit.



Doch kann der Laie nun erkennen, ob es sich um einen Übungsflug oder einen Einsatz handelt?

Facebook-Nutzer Christian H. empfiehlt, sich an der Farbe zu orientieren "Wir haben hier die Bundespolizei sitzen, die definitiv auch trainiert. Deren Helikopter sind blau lackiert. Der Heli aus Nürnberg/Roth ist von der Landespolizei und grün-weiß. Von daher kann man grob sagen: Blauer Heli - Training; grün-weißer Heli - eher Einsatz." Pressesprecher Jürgen Stadter vom Polizeipräsidium Oberfranken widerspricht, die Hubschrauber der bayerischen Polizei seien mittlerweile auch blau-weiß, die der Bundespolizei komplett blau. Er bestätigt allerdings, dass für die Region vor allem Hubschrauber aus Roth angefordert werden. Ansonsten ruft Stadter zur Besonnenheit. Manchmal würden Polizei-Hubschrauber auch nur eingesetzt, um eine mögliche Gefahrensituation aus der Luft zu beurteilen und zu dokumentieren. "Wenn wirklich mal eine Gefahr für die Bürger besteht, wird man das auch erfahren", sagt der Polizeisprecher. Dann gehe die Polizei über die Medien und soziale Netzwerke an die Öffentlichkeit und mache, wenn nötig, auch Lautsprecherdurchsagen vor Ort.

Am Aus- und Fortbildungszentrum wird es laut Auskunft von Hanna Krause in der kommenden Woche noch einmal Hubschrauber-Übungen geben, vom Dienstag, 5., bis Donnerstag, 7. Dezember.