Warnstreik: Ausfälle in der Müllentsorgung werden nachgeholt

Bedingt durch den Warnstreik am heutigen Mittwoch sind in der städtischen Müllentsorgung zwei Papiertouren (?Blaue Tonne?) im Bezirk 11 - Berggebiet und Wildensorg - sowie eine Restmülltour im Bereich ?Weide? und ?Klinikum am Bruderwald? ausgefallen.

Wie der Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg (EBB) mitteilt, werden die Papiertouren am Freitag (23.03.) und die Restmülltour am Samstag (24.03.) nachgeholt. Die betroffenen Anwohner werden gebeten, die Müllbehälter wie üblich vor 7 Uhr für die Entleerung bereitzustellen.