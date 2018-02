"Wahnsinns"-Gala begeistert

Ein Potpourri aus Tanz, Gesang und guter Stimmung erfasste nach kurzer Zeit die Zuschauer in der zweimal komplett ausverkauften Jahnhalle in Hirschaid. Mit ihrer Gala machten die MCSler das Haus zum Hexenkessel.



Gekonnt und charmant führten Jutta Schüssler und Dirk Hirsch durch die rund viereinhalbstündige Show. Ein Programm voll mit zündenden Ideen, ausgefeilter Choreographien, tollen Sketchen und witzigen Videosequenzen - die 130 Mitwirkenden auf der Bühne haben alles gegeben.



Zur Eröffnung kamen alle Akteure auf die Bühne und begrüßten die Zuschauer im Saal, mit diesem bunten Bild war der Anfang für den "bunten Abend" gemacht, nun ging es Schlag auf Schlag und ein Highlight jagte das nächste.



Die Kleinsten des MCS sind die "Wilden Wichtel", sie gingen als Minions ins Rennen um die Gunst des Publikums. Die drei- bis fünfjährigen Tänzerinnen eroberten die Herzen im Sturm, da durften die Trainerinnen Carina Göbhardt, Marina Limmer und Lisa Wacker mächtig stolz auf ihre Schützlinge sein.



Das eingespielte Sextett des Männerballetts kam als Hausmeisterriege des Hirschaider Rathauses auf die Bühne und da wurde die Straße gekehrt und sich um ein Kakerlakenproblem

gekümmert, hübsch verpackt mit einem perfekten Hüftschwung, ohne Zugabe kamen die Männer auch in diesem Jahr nicht von der Bühne.



Stimmungsvoll führten die "Krümelkekse" durch den Kosmos der 20er Jahre. Die Tänzerinnen im Alter von sechs bis acht Jahren werden von Corina Diegel-Zeh und Tanja Krapp trainiert. Eine Stimmungsrakete war der Lohn für ihre Darbietung.



Akrobatik inbegriffen

Die Mädels der "Frechen Früchte" begeisterten mit zwei Tänzen die Gäste in der Halle. Der Gardetanz mit flotten, akrobatischen Fähigkeiten und beim Showtanz entführten 23 Tänzerinnen im Alter von acht bis zehn Jahren in die Welt von "Bibi und Tina".



Die "Lollipops" hatten sich das Thema "Verrückte Professoren - Jugend forscht" ausgedacht, witzig und ausdrucksstark kämpften sie sich durch die Welt der Wissenschaft. Die Lollipops-Gardemädels ließen die Beine hoch und die Herzen im Publikum höher schlagen. Der Showtanz der "Black Diamonds" ließ einem Blut in den Adern gefrieren, es war ein "Alptraum", der die Zuschauer zu viel Applaus animierte. 19 Tänzerinnen zeigten unter der Regie von Dirk Hirsch ihr Können. In diesem Jahr begeisterten die "Black Diamonds" auch mit einem tollen Gardetanz.



Die "Kracher Ladys" des MC Sassanfahrt entführten die besucher in den Wilden Westen, mit einem ausgeklügelten Kostüm brachten sie die perfekte Illusion auf die Bühne, zwei Gesichter hatte jeder Tänzer, und so war der Zuschauer einer ständigen Verwirrung ausgesetzt.



Ein Höhepunkt wurde vom nächsten abgelöst, sicherlich war die Garde der "Maniacs" eine akrobatische Höchstleistung. Man hatte für den Einmarsch eine Geigerin engagiert (Sarah Baumgarten), die die Show zu einem Gänsehautmoment machte.



Zehn Minuten ohne Worte

Im Kinosketch war der Zuschauer mittendrin und konnte sehen, welche Gefahren bei einem Kinobesuch lauern können. Zehn Minuten ohne Worte auszukommen und einen Saal bei Laune zu halten, ist nicht einfach - Jörg Hirsch, Tanja Krapp, Christian Zeh,Inge Bauer, Ramona Baumgarten und Jochen Haas haben bewiesen, es geht.



Die sechs Mädels der Tanzgruppe "No Limits" sind eine Augenweide, gepaart mit Perfektion zeigten sie mit dem Showtanz "S.W.A.T. - Die beste Polizeieinheit der Welt " einen der Abräumer des Abends.

Für mächtig Stimmung sorgte Katha Dorsch, die nach einer Babypause im letzten Jahr wieder fester Bestandteil des bunten Abends war. Mit ihrer musikalischen Zeitreise heizte sie den 350

Gästen an jedem Abend mächtig ein.



Anna Bauer zeigte, mit welchen Problemen man sich als heranwachsende Frau rumschlagen muss. Sie war in ihrer Büttenrede auf der Suche nach einem Boy und sie hatte sichtlich jede Menge Spaß auf der Bühne, was beim Publikum gut ankam.



Die Tanzmariechen Eileen Schmaus, Svenja Hojer, Leni Lerch, Maja Lerch und Leonie Erhardt zeigten einmal mehr mit ihrem Mariechenmedley, dass Gardetanz Sport auf höchster Ebene ist. Andreas Dittrich musste man für seine Büttenrede auf die Bühne zerren, denn er war nicht gerade mit Selbstbewusstsein gesegnet. Immer noch bei der Mutter lebend, machte er aus seiner Schüchternheit kein Geheimnis.



Ein Sketch, der die Rivalität zwischen dem ASV Sassanfahrt und dem TSV Hirschaid zeigt, gepaart mit den Problemen, die der fränkische Dialekt mit sich bringt, war schon längst überfällig. "Altfränkisch für Einsteiger. Lektion: Fairness am Spielfeldrand": Hier wurde geschimpft und gewettert, um dann doch immer wieder gekonnt ins Hochdeutsche übersetzt zu werden. Mitwirkende waren hier Jutta Schüssler, Jochen Haas, Jörg Hirsch und Daniela Holterdorf.



Würdiger Höhepunkt

Den Abschluss eines jeden bunten Abends bildet traditionell das Musical. In diesem Jahr hatte man sich "Wahnsinn" mit Musik von Wolfgang Petry vorgenommen (feiert im Frühjahr 2018 Premiere). Katha Dorsch und Dirk Hirsch sangen und spielten sich durch die 15-minütige Show, unterstützt von den Tänzern der "Black Diamonds". Ein würdiger Höhepunkt für einen wahrlich gelungenen Abend.