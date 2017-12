Vorweihnachtszeit in Bamberg: Ladendiebstähle drücken die Stimmung

Waren es im vergangenem Jahr von Januar bis einschließlich September noch 1190 Fälle von Ladendiebstählen im Bamberger Stadtgebiet, lag die Zahl dieses Jahr im gleichen Zeitraum schon bei 1313. Ein Plus von 10,3 Prozent.



Der Anstieg der Ladendiebstähle drückt auf die Stimmung der Bamberger Einzelhändler - und das, obwohl sie im Vorweihnachtsgeschäft den Großteil ihres Umsatzes machen.



Zusammenhang mit der AEO

Auch bei Stadtmarketingchef Klaus Stieringer häufen sich in letzter Zeit die Hilferufe von gefrusteten Geschäftsinhabern, die immer öfter Opfer von Ladendiebstählen werden. Im Sicherheitsbeirat der Stadt hat Stieringer längst auf die Problematik aufmerksam gemacht. Die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik belegen, dass der Anstieg auch im Zusammenhang mit der Aufnahmeeinrichtung Oberfranken (AEO) steht.



