Vortrag in Bamberg: Was tun gegen Ladendiebstahl?

In der Region Bamberg hat sich der Schaden durch Ladendiebstähle im vergangenen Jahr erhöht. Doch wie gelingt es, einen Ladendiebstahl rechtzeitig zu erkennen? Und was ist erlaubt, um den Dieb zu stellen?Das Stadtmarketing Bamberg und die Wirtschaftsregion Bamberg-Forchheim (WIR) laden deshalb zum ersten Unternehmervortrag der Veranstaltungsreihe "Offensive Einzelhandel" am Dienstagabend (27.03.18) um 18.30 Uhr ein. Ort ist der Tagungsraum des Bamberg Tourismus und Kongress Service.Nach dem Vortrag "Ladendiebstahl und sicheres Bezahlen" stehen elektronische Bezahlverfahren sowie innovative Bezahlmöglichkeiten im Fokus der Veranstaltung.Als Referenten konnten die Veranstalter Steffen Schorr von der Polizei Bamberg, Jörg Stahl, Vorsitzender des Electronic Cash Netzbetreiber Bundesverbandes und Tarkan Bülbül von der Detektei Bülbül Security gewinnen. Dieser ist unter anderem in Nürnberg, Bamberg und Forchheim im Einsatz und gibt vorab Einblicke in seine Arbeit:Mein Name ist Tarkan Bülbül, geboren bin ich 1976. Seit 1999 arbeite ich im Sicherheitsgewerbe als Detektiv im Einzelhandel. Ich bin Inhaber eines Sicherheitsdienstes und einer Detektei, Meister für Schutz- und Sicherheit, zudem Fachbuchautor zu dem Thema und ehrenamtlicher Prüfer bei der Industrie- und Handelskammer Nürnberg.Vor allem: Prävention! Weitere Tipps wären zum Beispiel: Berücksichtigen des Sicherheitsaspekts bei der Auslage der Waren, Personalschulungen - denn das Personal ist immer vor Ort - und natürlich der Einsatz von Spezialisten beziehungsweise Detektiven.Nein, man kann eher vom "typischen Verhalten" sprechen. Dabei geht um eine bestimmte Körpersprache oder psychologisches Verhalten. Was das heißt, werde ich im Vortrag erläutern.Es gibt gängige Maschen, durch manche werden verhältnismäßig hohe Schäden angerichtet. Aktuell ist gerade wieder eine in Mode gekommen, die es schon lange gibt: präparierte Taschen, die innen mit Alufolie ausgekleidet sind. Dann schlagen die Alarmanlagen an den Ladenausgängen nicht an.Ebenfalls beliebt sind Ablenkungsmanöver: Dabei werden Sicherheitskräfte oder Verkäufer abgelenkt, währenddessen können die anderen Diebe ihr Unheil treiben. Man weiß ja nie, wie viele Leute dabei sind.Gerade in Elektrofachgeschäften haben es Banden auf Ausstellungsstücke abgesehen: Die Diebe lösen mehrere Alarme gleichzeitig aus. Der Verkäufer denkt, dass nur ein oder zwei Artikel betroffen sind. Doch die Diebe koppeln mehrere Produkte von der Alarmsicherung ab und nehmen sie einfach mit.Selbstverständlich werden bestimmte Produkte häufiger gestohlen. Statistiken, Polizeistatistiken und eigene Erfahrungen führen dies vor Augen. Sehr beliebt sind zum Beispiel PC- und Konsolenspiele. Gelegenheitsdiebe haben es auf Handyzubehör abgesehen, und natürlich werden immer wieder Drogerieartikel gestohlen. Teures Parfum oder Makeup sind für Diebe interessant. Auch Kleidung, besonders Schuhe, kommen regelmäßig weg. Und: hochprozentiger Alkohol bestimmter Marken ist ebenfalls beliebtes Diebesgut.Die angenommene Zahl bewegt sich zwischen 3 bis 3,5 Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland. Sie dürfte tatsächlich ein wenig höher liegen. Denn zwar erfassen Studien eine Vielzahl von Einzelhandelsunternehmen, jedoch nicht alle.In den 19 Jahren in meinem Job bin ich noch nie angegriffen worden. In der Regel läuft das gut ab. Die meisten Diebe sind normalerweise überrascht, wenn man sie erwischt. Trotzdem kann es heutzutage, besonders bei Jugendlichen, gefährlich werden, wenn diese ihre Kräfte messen wollen. Wichtig ist vor allem, dass wir im Sicherheitsdienst immer gut vorbereitet sind - dass wir die Diebe richtig ansprechen, auch auf psychologischer Ebene.Die Teilnahme an der Vortragsveranstaltung ist für alle Unternehmer aus der Region Bamberg und Forchheim nach vorheriger schriftlicher oder telefonischer Anmeldung beim Stadtmarketing Bamberg kostenfrei. Das Stadtmarketing Bamberg erreichen Sie über die folgende Telefonnummer: 0951 / 20 10 30 oder per Mail: service@stadtmarketing-bamberg.de