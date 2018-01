1 / 1

"Es muss so schnell wie möglich was passieren", sagt Helmut Hohmann, Vorsitzender des SV Zapfendorf. Im Hintergrund ist die brachliegend Fläche zu sehen, auf der früher einmal das Hauptspielfeld war. Aufgrund des fehlenden Spielfelds muss seit gut zwei Jahren der Nachwuchs zum Training und Spiel in die umliegenden Orte gefahren werden. Ronald Rinklef