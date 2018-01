Vorführung einer Kinderdampfmaschine!

Sonntag, 21. Januar 2018, ab 14 Uhr

Wer von den jetzt Großen - eigentlich fast "Urgroßen"... - hat damals in der eigenen Kindheit nicht auch von einer echten Dampfmaschine geträumt? Die heutigen Kinder können sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Deshalb freut sich der stolze Besitzer eines solchen Prachtstücks auf reges Interesse, wenn er im Rahmenprogramm zur Ausstellung SPIEL.ZEUG.BAMBERG am Sonntagnachmittag ab 14 Uhr die Kinderdampfmaschine endlich noch einmal wieder in Betrieb nehmen kann. Ein Spaß für Klein und Groß also.

Regulärer Museumseintritt: Erwachsene 4 ?, ermäßigt 3 ?, Schüler 1 ?, Kinder unter 6 Jahren frei

Weiterer Termin im Begleitprogramm zur Ausstellung:

Sonntag, 28.1.2018, 14:30 Uhr

Märchen und Spiel zur Winterzeit II

Musikalische Lesung für Jung und Alt, mit Eva-Ute Jacob und Michaela Pöhlau