Vom Virus des Helfens infiziert

Ein Verkehrsunfall auf einem oberfränkischen Autobahnabschnitt, der den Ret-tungsdienst an seine Grenzen bringt, ein Brand mitten in der Stadt, bei dem Bewohner evakuiert werden müssen, oder eine erhöhte Sicherheitslage wie im vergangenen Mai bei der Gefangenenrevolte in der Jugendvollzugsanstalt Ebrach: Vor Ort sind bei solchen Ereignissen nicht nur Polizei und Feuerwehr, sondern - was viele nicht wissen - auch Einheiten des Bevölkerungsschutzes: ehrenamtliche Helfer, ohne die große Einsätze nicht zu stemmen wären. Sie stehen bereit, um sich im Krisenfall um die Betreuung von Betroffenen, aber zum Beispiel auch um die Verpflegung der Einsatzkräfte oder die Einrichtung provisorischer Unterkünfte zu kümmern - regional oder bei Bedarf auch überregional.



Bei der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) Oberfranken ist Tobias Drevermann für den Bereich Bevölkerungsschutz und damit für über 50 Ehrenamtliche zuständig. Er ist seit 25 Jahren im Blaulichtbereich ehrenamtlich tätig, anfangs bei der Feuerwehr heute bei den Johannitern: "Der Virus des Helfens lässt mich nicht mehr los", berichtet er in der Pressemitteilung der Johanniter. Auch wenn das heißt, viel Zeit zu investieren und auf vieles zu verzichten. Und auch wenn kaum jemand weiß, was der Bevölkerungs-schutz eigentlich tut. "Die Einheiten des Bevölkerungsschutzes sind immer dann gefragt, wenn es darum geht, in einem Notfall vielen Menschen gleichzeitig zu helfen. Das heißt, wir unterstützen Polizei und Feuerwehr in diesen Fällen mit Einsatzkräften und Material", erklärt Drevermann.



Spezialisierte Einheiten

Bei der JUH Oberfranken stehen dafür mehrere spezialisiert Einheiten bereit: Die Schnell-Einsatz-Gruppe Information und Kommunikation unterstützt die Einsatzleitung zum Beispiel bei der Erfassung von Helfern und Verletzten sowie der Dokumentation des Einsatzes. Für den Transport von Verletzten und Kranken ist die Schnell-Einsatz-Gruppe Transport zuständig. Und auch die Motorradeinheit der Johanniter ist Bestandteil des bayerischen Katastrophenschutzes. Außerdem übernehmen Hilfsorganisationen wie die Johanniter Sanitätsdienste bei Konzerten, Sportveranstaltungen oder Großereignisse wie "Rock im Park".



Welche Einheiten alarmiert werden, entscheidet die Leitstelle. Sie informiert genau die Helfer, die benötigt werden. Und dann? "Wer kann, der kommt", erklärt Tobias Drevermann - im Fall der Johanniter entweder in die Dienststelle Bamberg oder zur Rettungswache Schlüsselfeld. An beiden Standorten stehen Einsatzfahrzeuge bereit. Er ist froh, dass er sich auf seine Leute verlassen kann: "Die Ehrenamtlichen in diesem Bereich sind hochmotiviert und viele von ihnen auch bereits ,vorbelastet'", erzählt er lächelnd. Das heißt, sie haben sich bereits vorher bei anderen Hilfsorganisationen oder zum Beispiel bei der Feuerwehr engagiert oder kommen über die Ausbildung zum Sanitätshelfer zum Bevölkerungsschutz.



Steigende Helferzahlen

Noch hat Tobias Drevermann keine "Nachwuchsprobleme", er freut sich über steigende Helferzahlen, doch die Probleme werden kommen, ist er sich sicher: "Vor allem bei den Führungskräften ist es nicht so einfach. Als Ehrenamtlicher muss man da viel Zeit investieren."



Bereits heute spüren die Johanniter auch, dass eine langfristige Bindung von Helfern immer schwieriger wird. "Die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren, ist in unserer Gesellschaft weiterhin hoch, jedoch sollten die Rahmenbedingungen für ein dauerhaftes und verlässliches Engagement verbessert werden", so Thomas Mähnert, Mitglied des Bundesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe.



Viel Zeit und finanzielle Mittel werden von Seiten der Hilfsorganisationen, aber auch von Seiten der Helfers in die Ausbildung und in die technische Ausstattung gesteckt, bis sie qualifizierte Hilfe leisten können. Das sollte laut Mähnert honoriert werden.



Thomas Mähnert resümiert: "Viele unserer sozialen Projekte könnten in diesem Umfang ohne ehrenamtliche Unterstützung nicht realisiert werden. Den Tag des Ehrenamtes möchten wir daher nutzen, um uns bei unseren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern zu bedanken. Gleichzeitig fordern wir aber auch eine angemessene gesellschaftliche Würdigung dieses Engagements."



Menschen zur Seite stehen

Tobias Drevermann will den Bereich Bevölkerungsschutz bei der JUH auf jeden Fall weiter ausbauen: Bald soll es auch ein eigenes Team für die Psychosoziale Notfallversorgung geben. Es wird Menschen in traumatischen Situationen zur Seite stehen oder Einsatzkräften nach einem Einsatz helfen, schlimme Ereignisse zu verarbeiten.