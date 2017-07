Viele einig: Canalissimo muss bleiben!

Zuletzt war es um das Canalissimo regelrecht "gerichtsmaßig" geworden. Schade eigentlich, denn das Fest hat in seinem zehnten Jahr die Herzen vieler, ja sehr vieler Bamberger und mindestens so vieler Auswärtiger erobert.

Am Donnerstagnachmittag konnte das sympathische Stadtteilfest am Alten Kanal dann aber doch ohne Wenn und Aber eröffnet werden und die Fieranten und Standl-Leut, vor allem aber die Gäste, sie waren heiter und froh, dass ihr Canalissimo steigen durfte. Gegen 20 Uhr war schließlich kein Platz mehr zu bekommen an den Biertischen und in den Zeltpavillons.



Die angenehmen Temperaturen eines lauen Sommerabends sorgten dafür, dass der Ärger über ein zuletzt drohendes Verbot für die viertägige Veranstaltung verflogen war. Die traumhaft schöne Altstadtkulisse mit den schmalen Stegen über den Kanal, die ein wenig Venedig oder auch Kanal Saint Martin in Bamberg ist, sie ließ etwaige Gemütswallungen schnell abebben, und was dann noch an Verärgerung nachklang, wurde vor zwei Musikbühnen einfach weggetanzt.



Reiner Biegner von Weinbau Biegner aus dem unterfränkischen Neuses am Sand hatte durchaus einen flauen Magen, als noch zu fürchten stand, dass die Veranstaltung platzen würde. Eine Woche gehe regelmäßig für die Vorbereitung des Auftritts in Bamberg drauf, meint der Winzer und Kellermeister. Und er verweist auch gleich noch auf den Umstand, dass da die ganze Familie eingespannt sei, weil die Aktion sonst ehe nicht zu stemmen wäre. Biegner steuert mit seiner Weinbar nur ganz wenige Festivitäten in Franken an, Bamberg hat es ihm dabei seit Jahren besonders angetan.



Kein Plan B

Für ihn wäre der Ausfall des Festes ein schwerer wirtschaftlicher Schaden gewesen, denn es gebe für ihn keinen Plan B, wenn Bamberg nicht geht, sagt Bieger.



Mit italienisch gefärbter Sprachmelodie empfehlen Maurizio und Alessandro Giura aus Nürnberg ihre "Pasta di Mandorla". Ihr original sizilianisches Mandelgebäck, das sie an ihrem Stand "Sapore Italiano" feil bieten, hat Anfang der 1970er Jahre der Pate persönlich weltberühmt gemacht. Hauptdarsteller Marlon Brando zelebrierte regelrecht die Blätterteigröllchen im Mafia-Streifen "Der Pate", wie Maurizio Giura weiß - was man ja an den kleinen Speckröllchen des Filmstars sehen hätte können. Eine große Katastrophe wäre es für die Giuras gewesen, hätten sie nicht auch dieses Jahr wieder ihr Mandelgebäck in Bamberg verkaufen und mit einschlägigen Mafia-Geschichten garnieren können.



Relativ wenig Aufwand muss dagegen Alexander Schimkus treiben, wenn er von seinem seit 1489 bestehenden "Einhornkeller" am Jakobsberg zum Kanal heruntersteigt, um dort sein von der Bischberger Brauerei Sonne eingebrautes Einhornkellerbier auszuschenken. Wenn's nichts geworden wäre mit dem Canalissimo, meint er, dann hätte er das Kellerbier halt auf dem eigenen Keller ausgeschenkt. Aber schade wäre der Verlust des heimeligsten aller Bamberger Fest doch gewesen, so Schimkus.



Zum fünften Mal dabei

"Wir haben in Regensburg gar nicht mitbekommen, dass es Spitz auf Knopf stand um Canalissimo", erklärt Helene Frieß von der "Baumstriezelei" auf Nachfrage ganz ungeniert. Die Unwissenheit habe ihr aber auch einiges Kopfzerbrechen erspart, meint die Striezelbäckerin mit einem Schmunzeln. Zum fünften Mal sei man in Bamberg mit der Siebenbürger Baumstriezelspezialität vertreten und auch diesmal sei der Zulauf der Kundschaft enorm. Gerne seien sie und ihr Mann im Fränkischen unterwegs, besonders gerne komme man aber nach Bamberg. "Seit einem Jahr", so Frieß, "haben wir unser mobiles Backhäusel, und das war eine teure Investition. Da wäre der Ausfall des Canalissimo auch ein finanzieller Schaden gewesen, ganz zu schweigen von der schönen Atmosphäre in Bamberg."



Und in der Einschätzung, dass das Canalissimo ein Fest mit ganz besonderer Atmosphäre sei, da ist sich die Regensburgerin nicht nur mit allen Fieranten einig, sondern auch mit den Besuchern.



Von den Besucherinnen und Besuchern wollten wir wissen, ob sie denn auch Verständnis für die von Anwohnern gegen das Fest vorgebrachten Bedenken hätten. Hier ein paar Stimmen zum Gezerre um's Canalissimo:



Christian Weiß, Schammelsdorf: "Ja, ich muss zugeben, dass ich nicht hier wohne. Vielleicht würde ich die Sache anders einschätzen, wenn es so wäre. Aber ich würde sagen, Kultur und Bierkultur gehören zu Bamberg dazu. Und jetzt, wo schon die Sandkärwa ausgefallen ist, wäre es besonders tragisch, wenn auch noch das Canalissimo abgesagt worden wäre".



Christopher Fechtner, Memmelsdorf: "Ich bin das erste Mal auf diesem Fest, es ist richtig schön und voller Atmosphäre. Ich kann die Anwohner schon verstehen, wenn sie unglücklich sind über den Lärm und die nicht immer nur guten Gerüche. Aber wenn man nach Bamberg in die Altstadt zieht, weiß man doch auch, wo man hinzieht. Also sollte man sich auch darüber freuen, wenn im Herzen der Stadt mal was los ist - die paar Tage".



Jacqueline Hofmann, Strullendorf: "Ich bin jedes Jahr hier, denn ich finde, dass es ein sehr kuscheliges Fest ist. So ganz viel Verständnis kann ich für Anwohnerklagen nicht aufbringen. Jetzt,wo die Sandkärwa ausfällt, sollte man uns wenigstens die Freude am Canalissimo lassen".



Sabine Wachter, Hallstadt: "Etwas mehr Toleranz würde ich mir wünschen. Sicher, es ist eine Belastung für die Anwohner, wenn solche Feste stattfinden, nicht nur in Bamberg. Aber, wenn die Leute auf einem so schönen Fest gerne feiern, dann ist das doch auch eine gute Werbung für Bamberg. Ich sag's mal so: Leben und leben lassen".