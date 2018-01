Viel Lärm um einen geplanten Hausbau auf der grünen Wiese

Ein Stückchen Grün, ein paar Bäume und der Ärger ist perfekt. Agierende Personen in dieser Geschichte, die für hitzige Debatten, emotionale Reaktionen und Stellungnahmen - die teilweise unter die Gürtellinie gehen - sorgt, sind ein Rattelsdorfer Gemeinderat und die meisten seiner Amtskollegen auf der einen sowie 168 Rattelsdorfer auf der anderen Seite.



Stein des Anstoßes ist ein Bauplatz an der Verbindungsstraße zwischen Rattelsdorf und Ebing. Eben dort möchte der als Bauwerber auftretende Gemeinderat ein Wohn- und Geschäftshaus errichten. "Ich muss expandieren. Die Räume, in der sich meine Firma im Moment befindet, sind zu klein und zu wenig geworden. Außerdem möchte und muss ich noch einige neue Mitarbeiter einstellen, deshalb habe ich mich auf die Suche nach einem geeignetem Platz begeben", begründet der Unternehmer seine Entscheidung.

Fündig geworden ist der 47-Jährige schließlich an jener Straße am Ortsausgang von Rattelsdorf, an deren rechter Seite - von Rattelsdorf aus gesehen - bereits ein Einkaufsmarkt und eine Fleischerei stehen. Beide Bauten sind alles andere als architektonische Highlights.



Zwischen Markt und Fleischerei entsteht gerade ein Ärztehaus, das bis Ende diesen Jahres bezugsfertig sein wird. Ebenfalls in eher funktionaler Bauweise. Die Optik der Häuser wird später noch von Bedeutung.



Und diesem Ärztehaus gegenüber nun liegt das Objekt der Begierde des bauwilligen Gemeinderats: ein Stück Wiese mit ein paar Bäumen darauf. Das Problem: Hinter dieser Wiese stehen Wohnhäuser, deren Bewohner gar nicht erfreut darüber sind, dass ihnen nun bald ein Haus die Sicht nehmen soll.



Zwei Fronten bildeten sich fortan im Dorf. Die, die Sicht, Bäume und Grünstreifen retten wollen. Und die anderen.



Als es in Rattelsdorf zu eskalieren droht, lud Bürgermeister Bruno Keller im Sommer vergangenen Jahres zur öffentlichen Sitzung ein. "Man hat mir davon abgeraten, aber die Menschen sollen sich ja nicht ausgeschlossen fühlen und aus Gründen der Bürgernähe habe ich mich dazu entschlossen", verteidigt der 61-jährige sein Vorgehen.



Wer dabei genau "man" ist, will er nicht verraten. Genauso, wie er am liebsten nichts aus dem 50 Seiten starken Pamphlet in der Zeitung lesen will. Überhaupt wirkt Kellnergenervt von diesem Thema. Er spricht laut, schnell und manchmal auch wenig zusammen hängend, wenn es um die Ebinger Straße geht. "Dann wird wieder was aus dem Zusammenhang gerissen", befürchtet er und lässt den Satz geheimnisvoll unbeendet.



Darin immerhin ist er sich mit "der anderen Seite" einig: Schweigen. "Ich könnte ja was sagen, aber ich mache es nicht", ist die Aussage eines Rattelsdorfers, der sich am frühen Nachmittag am Stammtisch des Hotels "Zum goldenen Löwen" schon mal eine Meinung bildet.



Dabei schien die Angelegenheit nach der von Keller initiierten Versammlung erledigt: Die gut 100 Gegner des Projekts äußerten ihre Bedenken, konnten über ihre Ängste reden und sogar ihrer Wut verbal freien Lauf lassen. "Es wurde überaus emotional diskutiert, sehr laut, sehr aufgeregt", erinnert sich eine Augenzeugin, die - man vermutet es - ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will.



Dann lag der Bauplan aus. Was folgte, versteht Keller bis heute nicht: "Ich dachte, in der Versammlung konnte alles geklärt werden. "Scheinbar nicht, denn 168 Rattelsdorfer hatten sich mehr oder weniger zusammengetan und ihre Sicht auf Wiese und Bäume dargelegt.



"Ich kann mir nicht erklären, was da befürchtet wird. Die Leute haben vielleicht Angst vor Veränderungen", sagt Schobert, der die schriftlichen Anschuldigungen samt Gegendarstellungen der Gemeinde am vergangenen Donnerstag mehr oder weniger reglos über sich ergehen ließ.

Da nämlich ließ die Gemeinde in ihrer allmonatlichen öffentlichen Sitzung ihre Sicht der Dinge von Kai Kutzner verlesen.

Um hernach darüber abzustimmen. Kutzner, der Mann fürs Sachliche und Diplom-Geograf beim Planungsbüro Strunz aus Bamberg ist derjenige, der - gemeinsam mit verschiedenen anderen Behörden - letztlich beurteilen muss, wie und wo gebaut werden könnte. Exakt 54 Minuten war Kutzner mit Vorlesen beschäftigt. Die Gemeinderäte winkten die Gegenrede mit nur drei Gegenstimmen durch.



Nach Monaten der heftigen Auseinandersetzungen ist der Bau nun beschlossene Sache, auch wenn dafür fünf Bäume und eine für den Großteil der 2200 Einwohner Rattelsdorfs unbedeutende Grünfläche weichen müssen. Die größte Angst der direkten Anwohner, das Haus könnte die Sicht stören, muss dagegen gar nicht sachlich widerlegt werden: Sie schauen bereits jetzt auf eine Straße, einen Einkaufs-Mark und eine Fleischerei. In ein paar Monaten auch noch auf ein Ärztehaus, das viele Patienten und damit noch mehr Autos anlocken wird.