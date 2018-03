Vertragsunterzeichnung zwischen Don Bosco und Stadt Bamberg

Die ehemalige Jugendherberge Wolfsschlucht wird zum ?erlebnispädagogischen Kompetenzzentrum? mit Integrationsansatz. Diese Woche wurde der Mietvertrag zwischen der Stadt Bamberg und dem Don Bosco Jugendwerk unterzeichnet. Ende 2018 soll die ?neue? Wolfsschlucht eingeweiht werden.

Über 60 Jahre lange wurde die idyllisch am linken Regnitzarm im Hain gelegene ?Wolfsschlucht? als Jugendherberge genutzt, ehe sie 2013 aufgrund erheblicher Baumängel geschlossen werden musste. Am 21. August 2017 hat mit dem ersten Spatenstich für die Sanierungsarbeiten die Zukunft der Wolfsschlucht begonnen. Die Einrichtung wird in zwei Wohngruppen, jungen Menschen zwischen 15-18 Jahren eine neue Heimatstelle bieten. Eine Gruppe wird aus einheimischen Jugendlichen bestehen, die aus den unterschiedlichsten Gründen zu Hause nicht leben können, die zweite aus unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen. Ziel ist es, diese beiden Gruppen unter integrativen Gesichtspunkten zusammenzubringen und unter pädagogischer Leitung des Don Bosco Jugendwerkes eine Zukunftsperspektive zu geben. ?In diesem Haus sollen junge Menschen Platz finden, die eine Beheimatung brauchen, egal aus welchen Gründen sie vorübergehend oder dauerhaft nicht mehr in ihrer Familie oder in ihrer Heimat leben können,? so Oberbürgermeister Andreas Starke. Das Angebot umfasst individuelle Förderung und sozialpädagogische Begleitung mit dem Ziel ein selbständiges Leben führen zu können und sich in die Gesellschaft zu integrieren.

Emil Hartmann, Leiter des Don Bosco Jugendwerks betont die Wichtigkeit des integrativen Pilotprojekts: ?Für hier lebende Jugendliche wird der Focus auf eine sozialpädagogische Wohngruppe gelegt. Dies bedeutet, dass solchen Jugendlichen ein Zuhause gegeben wird, die aufgrund familiärer Umstände kein stabiles Elternhaus mehr haben. Die Jugendlichen werden besonders motiviert, ihr Leben zu meistern. Durch die Kombination mit der Zielgruppe der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die von Haus aus motiviert und begierig nach Bildung sind, liefert das erlebnispädagogische Kompetenzzentrum einen besonderen Beitrag zur sozialen Integration.? Die Lage im Hainpark bietet dafür im Kultur- und Freizeitbereich vielfältigste Möglichkeiten.

Die sogenannte Wolfsschlucht wurde 1925 auf dem Gelände eines aufgelassenen Steinbruchs als Bootshaus errichtet. Nach dem Krieg erfolgte der Umbau und eine über 60-jährige Nutzung als Jugendherberge. Aufgrund von erheblichen statischen und bauphysikalischen Mängeln sowie Defiziten beim baulichen Brandschutz wurde die Einrichtung nach einer zwei-jährigen Zwischennutzung als Asylunterkunft 2013 endgültig geschlossen. Zusammen mit dem künftigen Träger der Einrichtung, dem Don Bosco Jugendwerk Bamberg, wurde ein Nutzungskonzept für das Gebäude entwickelt, das durch die Betreuung einheimischer und asylsuchender Jugendlicher einen besonderen Beitrag zur sozialen Integration leisten wird.

Der Baubeginn fand im Juni 2017 statt. Derzeit befinden sich die Rohbaugewerke, sowie die Rohinstallation der Haustechnikgewerke in der Ausführung. Im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms Sanierung Sport, Jugend und Kultur wird die Maßnahme mit 3,6 Mio. ? vom Bundesumweltministerium gefördert. Die Gesamtsumme für die Baumaßnahme beläuft sich auf 4,07 Mio. ?.