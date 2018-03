Verlosung: Gewinner dürfen mittanzen bei "Hair"

Esoterik, Räucherstäbchen, LSD und freie Liebe. Das sind die ausschlaggebenden Attribute der Blumenkinder. In "Hair" sucht die Hippiebewegung der 68er ein neues Lebensgefühl - eine Gesellschaft jenseits von Krieg, Rassentrennung und Autorität. Das Musical geht 2018 wieder auf Tournee im deutschsprachigen Raum und gastiert am Sonntag, 6. Mai, um 20 Uhr in der Konzerthalle Bamberg.



