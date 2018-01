Verletzte bei Schlägereien in Bamberg und im Landkreis - Zeugen gesucht

Zu mehreren Schlägereien kam es am Neujahrstag in Bamberg und im Landkreis. Zu drei davon sucht die Polizei noch nach Zeugen.In Bamberg wurde in einer Diskothek in der Oberen Sandstraße einem 19-Jährigen auf der Tanzfläche gegen 03.30 Uhr einen Flasche oder Glas auf den Hinterkopf geschlagen. Der junge Mann trug eine blutende Platzwunde davon. Der Täter konnte sich unerkannt entfernen. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, meldet sich unter Telefon: 0951/9129-210.Zu mehreren Vorfällen kam es auch im Landkreis Bamberg: Im Hirschaider Ortsteil Röbersdorf wurde im Bereich Ringstraße/Sportplatz an Neujahr, gegen 05.00 Uhr, ein 21-Jähriger von einem bislang Unbekannten von hinten angegriffen und ins Gesicht geschlagen. Der junge Mann trug eine blutige Nase davon. Der Angreifer entkam auch hier unerkannt. Täterhinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der 0951/9129-310.In den frühen Morgenstunden des Neujahrstages versetzte ein junger Mann, zirka 25 Jahre alt, mit kurz rasierten schwarzen Haaren, einem anderen Diskotheken-Besucher in der Michelinstraße in Hallstadt einen Faustschlag ins Gesicht. Der 23-jährige Geschädigte zog sich eine Platzwunde über dem linken Auge zu, die vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt werden musste. Täterhinweise erbittet die Polizei ebenfalls unter der Rufnummer 0951/9129-310.Gegen 02.00 Uhr gerieten schließlich auf der Steinsdorfer Hauptstraße im Schönbrunner Ortsteil Steinsdorf zwei junge Männer und eine junge Frau aneinander und verletzten sich gegenseitig. Ein 24-Jähriger zerriss einem 19-Jährigen das T-Shirt und fügte seinem Widersacher Kratzspuren am Rücken zu. Dieser wehrte sich und verletzte den Angreifer am Finger. In die Auseinandersetzung griff schließlich eine 19-jährige Frau mit ein, die hierbei von dem 24-Jährigen ebenfalls am Finger verletzt wurde. Der genaue Hergang muss nun von der Polizei ermittelt werden.