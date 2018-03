Verfolgungsjagd durch Landkreis Bamberg: Fahrer muss in U-Haft

Verfolgungsjagd durch Bamberg und Landkreis:



Haftbefehl erlassen







Weiterhin Zeugen gesucht





Nach der spektakulären Flucht vor der Polizei am Freitagabend ist gegen den Unfallfahrer nun Haftbefehl ergangen. Am Freitagabend ist ein 40-Jähriger mit seinem Mercedes-Kastenwagen in Bamberg vor der Polizei geflüchtet. Bei Staffelbach (Oberhaid) im Landkreis Bamberg wurde die Fahrt von einem Baum jäh gestoppt. Der Fahrer und sein 36-jähriger Mitfahrer erlitten beide schwere Verletzungen.Die weiteren Ermittlungen übernahm die Polizeiinspektion Bamberg-Land in enger Abstimmung mit der Bamberger Staatsanwaltschaft. Am Sonntagnachmittag erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl unter anderem wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr gegen den 40-jährigen Fahrzeugführer.Im Rahmen ihrer Ermittlungen suchen die Polizeibeamten weiterhin Fahrzeugführer oder Personen, die im Zusammenhang mit der Flucht des weißen Kastenwagens aus dem Zulassungsbereich Haßberge (HAS) gefährdet oder geschädigt wurden. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Bamberg-Land unter der Tel.-Nr. 0951/9129-310 in Verbindung.