Ursache für Brand am Jakobsberg in Bamberg noch ungeklärt

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Bamberg zum Brand des Josefsheims des Don-Bsoco-Werks am Jakobsberg sind laut Auskunft des Polizeipräsidiums Oberfranken noch nicht abgeschlossen. Mit einem Ergebnis könne erst in ein paar Wochen gerechnet werden, erklärte Sprecher Peter Müller auf Nachfrage.Bei dem Brand, der in der Nacht zum 30. Juni im Dachbereich des derzeit wegen einer anstehender Sanierung leer stehenden Jugendheims in Bamberg ausgebrochen war, ist ein Schaden von einer halben Millionen Euro entstanden. Das Feuer war von einem Anwohner gegen 3.30 Uhr entdeckt worden , die Feuerwehr war über Stunden mit einem Großaufgebot vor Ort. Sie konnte ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern. Ernsthaft verletzt wurde zum Glück niemand.