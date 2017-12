Unwetterwarnung: Hier kracht es am Donnerstagmorgen in Franken

Update 6.40 Uhr: Unwetterwarnung teilweise herabgestuft

Im westlichen Franken entspannt sich die Lage ein wenig: In Unterfranken und im westlichen Mittelfranken ist die Warnung auf die zweite von vier Stufen herabgestuft worden. Der Deutsche Wetterdienst warnt aber auch dort weiter vor Gewittern. Der Wind bläst dort mit Geschwindigkeiten zwischen 80 und 100 Kilometern pro Stunde.Wie der Deutsche Wetterdienst bekannt gibt, kann es am Donnerstagmorgen in Teilen Frankens zu starken Gewittern mit Orkanböen kommen. Von Westen her ziehen die Gewitter auf - betroffen sind die Landkreise Würzburg, Kitzingen und Haßberge in Unterfranken, Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim, Nürnberg, Fürth und Erlangen-Höchstadt in Mittelfranken sowie Stadt und Land Bamberg und Forchheim in Oberfranken.Die orkanartigen Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde erreichen, außerdem kommt zu es zu teils starken Schauern.