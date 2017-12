"Unverpackt Bamberg" eröffnet in der Luitpoldstraße

Die beiden Schwestern Theres und Alina Gerischer haben es geschafft: Am 16. Dezember eröffnen die zwei Jungunternehmerinnen Bambergs ersten "Unverpackt-Laden". Der Name ist Programm: Die Kunden sollen sich ihre Produkte aus Mehrwegbehältern in eigenen Gefäße abfüllen können. Um das Projekt zu verwirklichen, haben die zwei Flechtwerkgestalterinnen auf "Crowdfunding" gesetzt, was übersetzt so viel wie "Schwarmfinanzierung" bedeutet. So wurde das Startkapital von all jenen Interessenten zusammengetragen, die "Unverpackt Bamberg" bei seiner Verwirklichung unterstützen wollten. Am 16. Dezember öffnet der Laden nun in der Luitpoldstraße 36, von 11.30 Uhr bis 19.30 Uhr, zum ersten Mal seine Türen.