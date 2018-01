Untere Mühlen in Bamberg: Baustelle in der Regnitz leicht im Verzug

Auf einer der derzeit interessantesten Baustellen in Bamberg geht es voran: Zwischen den Jahren wurde an der Sterzersmühle kurz pausiert, doch seit Anfang Januar laufen die Arbeiten am Neubau wieder in vollem Gange, erklärt Architekt Heinz Rosenberg.



Sein Bestreben ist weiterhin, bis Ende des Jahres fertig zu sein. Trotz derzeit leichter Verzögerung. "Wir können es aufholen, wenn der Winter uns verschont", sagt Rosenberg über den Zwischenstand an der Baustelle in der Regnitz, wo über Jahrzehnte eine Kriegsruine an den Unteren Mühlen stand.



