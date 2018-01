Unfallserie auf der A70: Vier Autos geraten innerhalb kurzer Zeit ins Schleudern

Gefährlicher Überholvorgang



Binnen einer halben Stunde kam es am Sonntagmorgen auf der A 70, zwischen den Anschlussstellen Scheßlitz und Stadelhofen, auf schneeglatter Fahrbahn zu vier Verkehrsunfällen.Den Anfang machte eine 34-jährige Autofahrerin, die in Fahrtrichtung Bayreuth fahrend, kurz nach der Würgauer Hangbrücke ins Schleudern geriet, nach rechts von der Fahrbahn abkam und im tieferliegenden Graben landete. Ihr Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.Fast zeitgleich schleuderte ein 49-jähriger Autofahrer aus Berlin, auf Höhe des Parkplatzes Paradiestal, Fahrtrichtung Bamberg, auf die Mittelschutzplanke und schrammte an dieser entlang. Dabei entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.000 Euro.Wenige Minuten später entschloss sich ein 22-jähriger Autofahrer, trotz der widrigen Fahrbahnverhältnisse, kurz vor der Anschlussstelle Scheßlitz, Fahrtrichtung Bayreuth, ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Dabei kam er ins Schleudern und krachte in die Außenschutzplanke. Das massiv demolierte Fahrzeug kam schließlich auf dem linken Fahrstreifen zum Liegen und musste durch einen Abschleppdienst aufgeladen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 21.000 Euro.Letzter in der Unfallserie war ein 27-jähriger Autofahrer aus Darmstadt, der im Bereich des Einfädelstreifens der Anschlussstelle Scheßlitz, Fahrtrichtung Bayreuth, in die Außenschutzplanke schleuderte. Der Schaden am Fahrzeug und der Schutzplanke summiert sich hier auf rund 8.000 Euro.Alle beteiligten Fahrzeuge waren mit Winterreifen ausgerüstet. Unfallursächlich war in jedem Fall die nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepasste Geschwindigkeit. Verletzt wurde niemand. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.