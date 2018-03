Unfall mit zwei Lastwagen: A70 bei Viereth-Trunstadt voll gesperrt

Bergungsarbeiten im Gange - Autobahn komplett gesperrt



Nach ersten Informationen der Verkehrspolizei blieben die Fahrer der beiden Lkw unverletzt. Die Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß allerdings massiv beschädigt, so dass zur Bergung derzeit schweres Gerät zum Einsatz kommt.Wie Werner Schnödt, Leiter der Verkehrspolizei Bamberg, auf Anfrage mitteilt, sind die Bergungsarbeiten aktuell noch am Laufen. Die Autobahn ist deswegen komplett gesperrt, der Verkehr wird bei Viereth abgeleitet. "Die Fahrbahn ist total verschmutzt, die Ladung beider Lkw ist auf der Straße verteilt", erklärt der Polizeibeamte.Der Unfall ereignete sich nach ersten Erkenntnissen wohl folgendermaßen: Gegen 13.30 Uhr lenkte ein Lastwagenfahrer polnischer Herkunft seinen Lkw wegen Druckluftproblemen auf den Seitenstreifen. "Nach etwa zehn Minuten fuhr ein zweiter Lastwagen mit hoher Geschwindigkeit auf den ersten auf. Der Grund ist noch unklar", erläutert Werner Schnödt.Beim Zusammenstoß krachte der auffahrende Lkw schräg hinten in die Seite des stehenden Lastwagens, ein kurzfristiger Ausweichversuch misslang - und das auffahrende Fahrzeug schrammte seitlich am stehenden Lastwagen entlang.Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 200.000 Euro. Nach Informationen von vor Ort staut es sich mittlerweile bis nach Hallstadt und Bamberg zurück.