Laut Polizeibericht, krachte es am Mittwochmittag gegen halb 12 auf dem Berliner Ring. Eine Frau fuhr auf dem Berliner Ring in Richtung Süden und stieß mit einem Autofahrer zusammen, der gerade vom Münchner Ring kam.Beide Fahrer gaben an, dass die Ampel grün war. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall gesehen haben. Zeugen werden gebeten sich bei der Bamberger Polizei unter der 0951/9129-210 zu melden.Das Auto der Frau war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 8000 Euro.