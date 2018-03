Oberfranken: Verfolgungsjagd endete an Baum - Polizei sucht weiter Unfallopfer

Die Flucht erfolgt durch Bamberg und den Landkreis



Die Ermittlungen nach der Flucht eines 40-Jährigen Anfang März , die an einem Baum bei Staffelbach endete, dauern an. Die Polizei Bamberg-Land sucht nach wie vor Verkehrsteilnehmer, die von dem Flüchtenden gefährdet oder geschädigt wurden.Am Freitag, 2. März 2018, kurz nach 19.30 Uhr, sollte der weiße Transporter aus dem Zulassungsbereich Haßberge (HAS) in der Pödeldorfer Straße kontrolliert werden. Allerdings gab der Fahrer Gas und missachtete die Anhaltesignale der Polizei.Die Verfolgung des Flüchtigen führte über die Brennerstraße, Zollnerstraße stadteinwärts auf die Ludwigstraße in Richtung Hallstadt. Auf diesem Streckenabschnitt kam es zu wiederholten Rotlichtverstößen. Insbesondere missachtete der 40-Jährige an der Kreuzung Ludwigstraße/Memmelsdorfer Straße das Rotlicht und somit die Vorfahrt von Autofahrern. Glücklicherweise kam es zu keinen Unfällen.Die Fahrt setzte sich über die Coburger Straße in Richtung Hallstadt und dann auf der Emil-Kemmer-Straße fort. An der Einmündung zur Dr.-Robert-Pfleger-Straße bog er rechts ab und überquerte die Brücke der A70 und fuhr auf Flurwegen nach Hallstadt in die Valentinstraße. Von dort ging es weiter über die Tiergartenstraße und Mainstraße. Auf der Staatsstraße 2281 setzte der Mann seine Flucht über Dörfleins, Oberhaid bis nach Unterhaid fort.Zwischen Unterhaid und Viereth bog der Flüchtige auf einen Flurweg ab und wechselte zwischen Unterhaid und Staffelbach wieder auf die Staatsstraße 2281 in Richtung Staffelbach. Am Ortseingang Staffelbach führte die Verfolgung durch das Wohngebiet an der Kirchäckerstraße und dann auf der Weinstraße in Richtung Lauter. Kurz nach der Autobahnunterführung kam es zum Unfall, als der flüchtige Fahrzeugführer versucht hatte, einen Dienstwagen der Polizei abzudrängen. Der 40-Jährige und sein 36 Jahre alter Beifahrer erlitten schwerste Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus.Gegen den Fahrzeugführer erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl unter anderem wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.Er ist mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt untergebracht. Der 36-Jährige ist nach wie vor in einem Krankenhaus.Durch das rücksichtslose Verhalten des Fahrers, wurde eine Vielzahl von bislang nicht bekannten Verkehrsteilnehmern gefährdet. Die Ermittler bitten deshalb nochmals eindringlich Geschädigte und Zeugen der Verfolgungsfahrt sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel. Nr. 0951/9129-310 zu melden.