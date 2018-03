Lebensbedrohlich verletzt: Fahrer steigt auf A70 aus seinem Auto und wird von Lkw erfasst

Ein 58-Jähriger aus dem Landkreis Bamberg wurde am Dienstag bei einem schweren Unfall auf der A70 lebensbedrohlich verletzt. Er war laut Polizei gegen 8.15 Uhr mit seinem Auto zwischen den Anschlussstellen Viereth/Trunstadt und Eltmann unterwegs. Möglicherweise ist er mit seinem Fahrzeug gegen die Mittelschutzplanke gestoßen - woraufhin er sein Auto schließlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen brachte.Nachdem der Mann aus dem Auto ausgestiegen war, erfasste ihn ein nachfolgender Lastwagen frontal und schleuderte ihn auf die Fahrbahn. Hierbei erlitt der 58-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der 55-jährige Lastwagenfahrer erlitt einen Schock, wie die Polizei mitteilt.Kurz nach dem Unfall musste die A70 in Richtung Schweinfurt zeitweise komplett gesperrt werden. Den Verkehr leitete die Autobahnmeisterei Knetzgau in Zusammenarbeit mit dem Technischen Hilfswerk Bamberg an der Anschlussstelle Viereth/Trunstadt ab. Es kam sowohl auf der Autobahn, als auch auf der Umleitungsstrecke zu Behinderungen.Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg unterstützt ein Sachverständiger die Beamten der Verkehrspolizei Bamberg bei der Klärung des Unfallhergangs. Das Unfallfahrzeug wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.Die Sperrung in Richtung Schweinfurt konnte gegen 11.30 Uhr wieder aufgehoben werden.