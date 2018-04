Fußgänger in Schlüsselfeld übersehen: Mann von Auto erfasst und schwer verletzt

In Schlüsselfeld ist es am Montag zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde, wie die Polizei berichtet.



Ein 38-Jähriger befuhr die Bamberger Straße in Richtung Reichmannsdorf. Im Kurvenbereich übersah der Pkw-Fahrer einen die Fahrbahn überquerenden 77-jährigen Fußgänger und erfasste diesen mit seinem Fahrzeug.



Der Fußgänger musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Pkw Ford entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.