Bamberg: 26-Jährige fährt betrunken in Schaufenster - hoher Sachschaden

Laut Polizeibericht kam eine 26-Jährige am frühen Sonntagmorgen beim Abbiegen von der Kirschäcker Straße in die Kärntnerstraße in Bamberg auf der schneebedeckten Straße ins Schleudern. Sie landete im Schaufensterscheibe eines Autohauses.Die Fahrerin und ihre zwei Begleiterinnen blieben unverletzt. Der Alkoholtest bei der Unfallverursacherin ergab 0,84 Promille. Daraufhin wurde ihr Blut entnommen und ihr Führerschein eingezogen.Die Staatsanwaltschaft Bamberg verordnete eine Kaution im mittleren vierstelligen Bereich. Der Schaden des Autos und des Schaufensters liegt bei etwa 15.000 Euro.