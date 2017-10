Unfall mit Bus am ZOB in Bamberg: Polizei sucht blonde Frau

Unfall am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Bamberg: Am Freitagmorgen um 10.42 Uhr fuhr ein Stadtbus von der Langen Straße her in die Promenadestraße in Richtung ZOB, um dort zu seiner Haltebucht zu fahren.



Völlig unerwartet trat laut Polizei eine Frau hinter dem dortigen Bratwurstanhänger hervor und überquerte ohne auf den Bus zu achten die Straße. Um den Zusammenstoß mit der Frau zu verhindern, musste der 60-jährige Busfahrer eine Vollbremsung einleiten. Nach Angaben des Fahrers seien es nur Millimeter gewesen, die er die Frau verpasste. Die Folge der erheblichen Verzögerung war, dass Insassen des voll besetzten Busses nach vorne geschleudert wurden und dadurch zumindest Prellungen davontrugen. Die Fußgängerin rannte von der Unfallstelle weg.



Die Person wurde als ca. 40-50jährige, ca. 167 cm große Frau mit blonden, gegelten, wasserstoffblonden Haaren beschrieben. Die Frau trug eine leichte, blaue Daunenjacke.



Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden. Weiter wird die blonde Frau ersucht, sich bei der Polizei zu melden, um feststellen zu können, ob sie den Unfall überhaupt bemerkt hat.