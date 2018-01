Unfall am Berliner Ring in Bamberg: 81-Jähriger landet mit Pkw auf Gegenfahrbahn

Gegen 12.25 Uhr war am Dienstag in Bamberg ein 81-Jähriger aus dem Landkreis Bamberg mit seinem Ford Ka auf dem Berliner Ring in Richtung Autobahn unterwegs, missachtete an der Einmündung zum Münchner Ring aber die rote Ampel.



Der 81-Jährige stieß daraufhin an der Kreuzung mit dem Subaru einer 57-jährigen Frau zusammen, die bei Grünlicht vom Münchner Ring nach links auf den Berliner Ring abbiegen wollte. Infolge des Zusammenstoßes überfuhr der Unfallverursacher mit seinem Ford den bebauten Mittelstreifen des Berliner Rings und kam schließlich, ohne weiteren Fremdschaden, auf dem Fahrstreifen des Gegenverkehrs zum Stehen.



Beide Fahrer wurden anschließend vorsorglich ins Klinikum Bamberg gebracht. Die Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 15.000 Euro. sem