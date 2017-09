Und Südkorea auf der Giechburg

Glas in der Kunst





Was ist Heimat?



39 Veranstaltungen an 18 Orten laden im Rahmen der Internationalen Woche des Landkreises Bamberg vom 22. September bis zum 1. Oktober dazu ein, internationale Luft zu schnuppern. Einige interessante Ausstellungen bringen den Besuchern Kunst aus Tschechien, Spanien und Südkorea näher, berichtet das Landratsamt. Zwei thematische Ausstellungen befassen sich mit dem Fremdsein in einer Gesellschaft oder in einem Land, hier Deutschland - auf verschiedene Weise.Am 23. September um 17 Uhr wird die Ausstellung "No Limits - professionelle Glaskunst aus Tschechien" in Schloss Sassanfahrt (Schlossplatz 1, Hirschaid) eröffnet. Konzipiert wurde diese Ausstellung vom Museum für Glas und Bijouterie in Jablonec nad Nisou (Gablonz an der Neiße). Zu dieser Region unterhält der Landkreis Bamberg rege Kontakte, die über die Partnerschaft mit Polen zustande gekommen sind.Die Glasherstellung im Nordosten Böhmens, im Isergebirge, hat eine sehr lange Geschichte, die bereits im 14. Jahrhundert begann. 1548 wurde die erste Glasfabrik gegründet, im 18. und vor allem 19. Jahrhundert stieg die Region um Gablonz zu seinem Zentrum der Herstellung von Glas und Bijouterie (Schmuck) auf.Die bildende Kunst hat sich mit dem Werkstoff Glas allerdings erst viel später befasst. Die sozusagen "zweckfreie" Gestaltung des Alltagswerkstoffs Glas in Form von Kunstwerken war ursprünglich nicht vorhanden. In der Ausstellung werden hochwertige Arbeiten der Glaskunst zu sehen sein, sowohl von den Begründern der Glaskunst im 20. Jahrhundert als auch von deren Schülern und Nachfolgern.Die Ausstellung ist vom 23. September bis 22. Oktober geöffnet und zwar Mittwoch, Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 18 Uhr. Am 27. September um 18 Uhr führt Kreisheimatpflegerin Annette Schäfer durch die Ausstellung, um 19 Uhr ist ein Schnupperkurs in tschechischer Sprache geplant.Ab Sonntag, den 24. September, und bis zum 1. Oktober läuft in der Gemeindebücherei Stegaurach die Ausstellung "Gott liebt die Fremden", die von der Österreichischen Bibelgesellschaft konzipiert wurde. Es geht darum, dass es schon immer, bereits in biblischen Zeiten, Menschen gegeben hat, die flüchten mussten und Begleitung brauchten, und dass diese Menschen Gott besonders nahe waren - man denke etwa an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Die Ausstellung bezieht sich auf die Geschichten solcher Menschen in der Bibel und schlägt die Brücke zur heutigen Zeit, indem sie konkrete Handlungen vorschlägt. Geöffnet ist die Ausstellung am 24. September von 9 bis 18 Uhr und dann zu den Öffnungszeiten der Bücherei (weitere Informationen findet man unter www.buecherei-stegaurach.de ).Einem ähnlichen Thema widmet sich die Ausstellung des Eichendorff-Gymnasiums Bamberg, die von Schülern der 12. Klassen zusammen mit ihrer Lehrerin Tini Weidner gestaltet wird. "Zwischen Heimat und Fremde" fühlen sich Menschen oft zerrissen, die hier im Landkreis Bamberg seit kurzem oder bereits seit Generationen leben, hier ihre neue Heimat gefunden haben.Wann empfinden wir einen Ort als Heimat? Wann oder wo fühlen wir uns fremd? Ist dieses Gefühl überhaupt unbedingt an einen Ort gebunden? Diese Fragen wurden verschiedenen Menschen gestellt und in Fotos und Texten verarbeitet. Zu sehen ist die Ausstellung ab dem 25. September bis zum 13. Oktober in der Sparkasse Bamberg, Geschäftsstelle Schönleinsplatz zu den Schalteröffnungszeiten.José Salinas, Architekt und Künstler, kommt aus Spanien und lebt seit vielen Jahren in Buttenheim. In der Ausstellung "Black and White" präsentiert er digital erstellte verfremdete Porträts von Menschen. Laut Salinas könnte man die Ausstellung auch "Behind the mask" (hinter/unter der Maske) betiteln - in Anlehnung an die These über Masken von Friedrich Nitzsche. Diese These besagt, dass hinter jeder Maske eines Menschen nur eine andere Maske zum Vorschein kommt. Alle Arbeiten, die in der Ausstellung zu sehen sind, wurden von dem gleichen Rohmodell eines Kopfes entwickelt. So wird der Kopf immer wieder zum Kopf eines anderen, er wird immer wieder deformiert und verwandelt.Die Arbeiten sind digital (3D-Computeranimationen) erstellt und auf Fujiflex (Poster) gedruckt. Sie sind also gewissermaßen eine Kombination aus virtueller Fotografie und Kunst. Laufzeit der Ausstellung: 28. September bis 31. Dezember im Landratsamt Bamberg, Ludwigstraße, Foyer des Sitzungstraktes. Die Vernissage findet am Mittwoch, 27. September, um 17 Uhr statt.Eine interessante Gruppenausstellung läuft noch bis 30. September (donnerstags bis sonntags 12 bis 17 Uhr) auf der Giechburg bei Scheßlitz. Nur eines der Wochenenden fällt also in die Internationale Woche. Vier Künstler mit koreanischen Wurzeln treffen sich mit vier gebürtigen Deutschen zu einer aussagekräftigen Ausstellung. Lucia Scheid-Nam aus Burgkunstadt kuratiert die Ausstellung und stellt auch selbst mit aus.Eigens für die Internationale Woche wird am 28. September um 18 Uhr auf der Giechburg eine Finissage in Form eines südkoreanischen Abends veranstaltet, umrahmt von koreanischer Musik. Es spielen, singen und tanzen: Hyunju Moon (Geige), Sora Moon (E-Klavier), Eunju Choi (Gesang) und Shin-Nolte KyungSoo und Kim-Wehnes Okhi (Tanz).