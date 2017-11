Umzug "nach nebenan" bringt für Storath doppelte Nutzfläche

Das Sanierungsprojekt für die beiden historischen Häuser Nummer 22 und 24 in der Langen Straße in Bamberg hat einen ersten, für alle erkennbaren, Meilenstein erreicht: Ins Erdgeschoss des links vom Durchgang zu den Theatergassen liegenden Gebäudes (Nr. 24), ist die Confiserie Storath eingezogen.



Es war ein Wechsel "nach nebenan": Die Geschäftsräume der Manufaktur aus Stübig (Stadt Scheßlitz) befanden sich bisher in Nummer 26. "Am Samstag nach Ladenschluss haben wir angefangen umzuräumen", sagt Simone König, im Unternehmen zuständig fürs Marketing. "Ab Dienstag sind wir wieder für unsere Kunden da. "



Mit etwas verändertem Ladenkonzept, neuem Logo und einer um mehr als das Doppelte gewachsenen Fläche für Verkauf, Kaffeebar/Patisserie-Bereich, Lager- und Arbeitsräume.



Beide Häuser gehörten einer zur Mediengruppe Oberfranken gehörenden Besitzgesellschaft.