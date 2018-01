Überraschende Einigung beim "Radentscheid"

Der bereits sicher geglaubte Bürgerentscheid zum Radverkehr in Bamberg kann nun mit hoher Wahrscheinlichkeit doch entfallen.



Grund für die überraschende Nachricht: Bambergs OB Andreas Starke (SPD), die Mehrheit der Fraktionen im Stadtrat und Vertreter der Bürgerinitiative haben sich auf einen Weg geeinigt, der den Bürgerentscheid, der am 18. März stattfinden sollte, überflüssig macht. Demzufolge wird der Stadtrat nun die sieben Ziele des "Radentscheid Bamberg" selbst beschließen.



