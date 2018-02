Trimberg- und Heidelsteigschule in Bamberg: Ende der Turnhallen-Sperrung in Sicht

Seit September 2017 ist bereits die Turnhalle der Trimbergschule in Bamberg gesperrt, auch die Halle der Heidelsteigschule ist schon länger zu. Zum Verdruss der Vereine, die nur zum Teil mit ihren Trainingsstunden in andere Gebäude ausweichen können. Doch ging es laut Immobilienmanagement der Stadt nicht anders: Die Hallen mussten aufgrund von Problemen an der Decke und dem Hallenboden (Heidelsteigschule) geschlossen werden. Die Beleuchtung in allen Hallen wird außerdem auf LED-Technik umgestellt.



Inzwischen stehen die Sanierungsmaßnahmen bei der Trimbergschule vor dem Abschluss: Nach den Faschingsferien soll das Gebäude am 19. Februar wieder eröffnen. Bei der Heidelsteigschule dauern die Sanierungsarbeiten noch an: So sollen aber laut Immobilienmanagement Mitte März beendet sein.



Kritik hatte es an der langen Verzögerung der Arbeiten gegeben, laut Stadt haben unter anderem Probleme mit Versicherung und Gutachter dazu geführt. Um Verständnis wirbt auch Sportreferent Christian Lange (CSU), der eine mögliche langfristige Lösung für die knappen Hallenkapazitäten in Bamberg ins Spiel bringt.



