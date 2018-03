Auf der A 73: Transporter wird Raub der Flammen

Zwei Männer aus Thüringen waren mit dem Transporter in den Mittagsstunden in Richtung Suhl unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Forchheim-Nord und Buttenheim bemerkten sie dann, wie Flammen aus dem Motorraum züngelten und Rauch in die Führerkabine eindrang.



Der Fahrer versuchte daraufhin noch die Abfahrt zu erreichen, doch nach rund 400 Meter musste er den Transporter auf dem Verzögerungsstreifen stoppen. In einem Kraftakt gelang es den beiden Insassen noch, ein neuwertiges Quad von der Ladefläche zu lösen und ins Freie zu bringen.



Allerdings atmeten sie dabei so viele gifte Rauchgase ein, dass sie vom Rettungsdienst behandelt werden mussten.Weniger Glück hatte ihr gemieteter Transporter. Dieser ging komplett in Flammen auf und brannte aus.



Die Freiwillige Feuerwehr Forchheim übernahm unter Atemschutz die Löscharbeiten und sicherte die Einsatzstelle ab. Aufgrund des Feiertages kam es nur zu einem geringen Rückstau.