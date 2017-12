Traditionelle Weihnachtsfeier im Ehrenfriedhof

Wie in jedem Jahr lädt die Stadt Bamberg an Heiligabend, 24. Dezember, um 16.30 Uhr zur stimmungsvollen Weihnachtsfeier im Bamberger Ehrenfriedhof an der Hallstadter Straße ein.

Die musikalische Umrahmung gestalten die Stadtkapelle Bamberg und der Bamberger Oratorienchor, die Ansprache hält Bürgermeister Wolfgang Metzner. Als Schlusslied erklingt ?Stille Nacht, heilige Nacht?.

Alle Bürger sind herzlich zu dieser besinnlichen Feierstunde eingeladen. Der Hauptfriedhof schließt aufgrund der Feier erst um 18.00 Uhr.