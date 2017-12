Tod nach K.o.-Tropfen: Urteil im Mordprozess in Bamberg in Sicht

Ein Ende des langwierigen Mordprozesses am Landgericht Bamberg gegen einen 26-Jährigen ist in Sicht: Alle Verfahrensbeteiligten haben sich am Anfang der bereis zum dritten Mal von vorne begonnenen Verhandlung verständigt. So könnte am heutigen Dienstag ein Urteil in dem K.o.-Tropfen-Prozess wegen des Todes eines 27-Jährigen an Weihnachten 2014 fallen.



Sollte die Verständigung zum Tragen kommen, könnte dem Beschuldigten bei einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe von bis zu vier Jahren und drei Monaten drohen. Der mehrfach von Suchtmitteln abhängige 26-Jährige aus dem Raum Bamberg könnte somit aber endlich eine Therapie beginnen.



Der Prozess zieht sich schon lange hin: Nachdem der Bundesgerichtshof ein erstes Urteil des Landgerichts aus dem Jahr 2015 nach Revision der Anklage kassiert hatte, musste dann der erforderliche zweite Durchgang wegen der Verhandlungsunfähigkeit des Beschuldigten aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands im November ausgesetzt werden. In diesem dritten Anlauf soll nun ein Urteil her, mit dem alle Beteiligten leben können.



Der Angeklagte muss sich für den Tod eines 27-Jährigen verantworten, der an Heiligabend 2014 nach dem Konsum von Liquid Ecstasy gestorben war. Der Angeklagte hatte die gefährliche Substanz GBL, die auch als K.o.-Tropfen bekannt ist, in einer Flasche zu einer Party mitgebracht. Ein weiterer Gast hatte ebenso auf der Flasche getrunken und überlebte nur knapp.



Der Beschuldigte soll nicht ausreichend vor der Gefahr durch den Konsum gewarnt haben und auch nicht rechtzeitig Hilfe geholt haben, so der Vorwurf. Der 26-Jährige ist selbst schwer abhängig von der chemischen Droge. Bestreitet nicht, dass er strafrechtlich verantwortlich ist, allerdings verwehrt er sich gegen den Mordvorwurf.



Das Urteil wird am Abend erwartet.