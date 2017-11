Tod nach K.o.-Tropfen: Prozess in Bamberg beginnt bereits zum dritten Mal von vorne

Nach dem ersten Urteil des Landgerichts Bamberg und einer erfolgreichen Revision durch die Staatsanwaltschaft war der sogenannte Liquid-Ecstasy-Prozess gegen einen 26-Jährigen aus dem Raum Bamberg wegen Mordes und versuchten Mordes am 9. November neu aufgerollt worden, jedoch länger als drei Wochen unterbrochen.Laut Strafprozessordnung muss eine Verhandlung dann neu begonnen werden. Am 4. Dezember wird somit der Staatsanwalt bereits zum dritten Mal die Anklageschrift verlesen.Grund für die lange Unterbrechung ist der schlechte Gesundheitszustand des drogenabhängigen Angeklagten.Der 26-Jährige soll für den Tod eines 27-Jährigen verantwortlich sein, da er im Dezember 2014 auf einer Party in Bamberg eine Flasche Liquid Ecstasy dabei hatte. Der 27-Jährige und ein 24-Jähriger hatten daraus getrunken. Der Jüngere überlebte, der Ältere starb wenig später.Ob der Angeklagte den Prozess überhaupt durchsteht, ist fraglich. Was sein Bamberger Anwalt dazu sagt, lesen Sie im Premium-Artikel