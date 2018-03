Tipps fürs Wochenende in Bamberg Stadt und Land

Freitag:

Samstag:

Sonntag:

Bamberg"Improniker" zu Gast"Geben Sie uns ihr Wort, wir machen Ihnen eine Szene!" Unter diesem Motto zeigen die "Anonymen Improniker" Improvisationstheater der ersten Güteklasse. Das Publikum bestimmt die Themen, schlägt Gefühle vor oder bestimmt den Ort des Geschehens. Die Akteure haben fünf Sekunden Zeit, sich darauf einzustellen und dann spielen sie, quasi aus dem Nichts heraus, griechische Tragödien, Opern, Horrorstücke, Heimatfilme oder halten einen Fachvortrag über wissenschaftliche Themen. Der banale Alltag, wie er sich im Kartoffelschälen oder im Autowaschen zeigt, wird durch die "Improniker" (Harald Rink, Anke Stiepani, Sandro Plein, Rebecca Raguse, Florian L.Mayer, Leonardo Steenbock und am Klavier Peter Kern) zum Krimi, Modernen Tanztheater oder zur leidenschaftlichen Liebesszene. Jeder Auftritt ist einmalig, nichts ist wiederholbar. Das Risiko des Scheiterns ist inbegriffen, aber gerade das macht auch den Reiz aus. Jede Szene ist eine Überraschung - sowohl für die Zuschauer als auch für die Schauspieler. Die "Improniker" gastieren am morgigen Freitag um 20.30 Uhr im Jazzkeller.BambergKarwoche im Brentano-TheaterMit nachdenklichen Programmen gestaltet das kleine Bamberger Brentano-Theater die Karwoche. Am Freitag, 23. März, um 20 Uhr gibt es wegen großer Nachfrage eine Zusatzvorstellung von "Marx trifft Jesus". Märchen von Palm-Kätzchen, -Eseln,-Wedeln und -Igeln sowie Palmsonntagseindrücke von Goethe, Stifter und Morgenstern sind am Palmsonntag, 25. März, um 17 Uhr unter dem Motto "Palm-Märchen" zu hören. Die traditionelle "Karfreitags-Lesung" am 30.März um 20 Uhr beleuchtet diesmal das dramatische Geschehen des Tages aus verschiedenen Blickwinkeln: Die Frau des Simon von Cyrene, Pilatus, Barrabas und der römische Hauptmann berichten von ihren Erlebnissen. Plätze für alle Termine gibt es unter Telefon 0951/54528.BambergMüller - nicht Shakespeare!Scharfsinnig nimmt Michl Müller auch in seinem Programm "Müller - nicht Shakespeare!" Aktuelles aus Politik oder Gesellschaft aufs Korn, dabei ist der Humor des fränkischen Kabarettisten gewohnt lebensnah und authentisch. Der selbsternannte "Dreggsagg" (Fränkisch für "Schelm") aus Bad Kissingen spricht alles an, für ihn gibt es keine Tabus. Michls Kabarettprogramm ist packend und mitreißend bei seiner Reise durch den alltäglichen Wahnsinn unserer Zeit. Davon überzeugen kann man sich am kommenden Samstag ab 20 Uhr bei seinem Gastspiel in der Brose-Arena. Mit seinem fränkischen Dialekt und seinem spitzbübischen Charme wird er dabei das Publikum schnell auf seiner Seite haben. Nach einem Abend mit dem energiegeladenen Michl Müller möchte man ihm am liebsten mit Shakespeares Worten zurufen "Gut gebrüllt Löwe"!BaunachStimmwunder im BürgerhausSie gelten als Stimmwunder, die Herzen zum Schmelzen bringen: Toni Di Napoli und Pietro Pato alias "Tenöre4you" präsentieren in ihrem Konzert eine Pop-Klassik-Mischung mit Live-Gesang in italienischem Gesangsstil. Auf dem Programm stehen Welthits aus Pop, Klassik, Musical und Filmmusik. Das Duo gastiert im Rahmen seiner ,,Un Amore Grande"-Tour am kommenden Samstag, 24. März, um 20 Uhr im Bürgerhaus Lechner-Bräu in Baunach. Karten in Baunach gibt es im Bürgerhaus Lechner-Bräu, bei der Sparkasse Bamberg (Marktplatz 10), der VR Bank Bamberg (Burgstraße 9) und in Bamberg beim Kartenkiosk, Forchheimer Straße 15, und beim BVD, Lange Straße 39/41.BambergRobert-Balzar-Trio beim JazzclubSo geht Karriere: 1996 gründete der Prager Bassist Robert Balzar sein erstes Trio. Zwei Jahre später schon war ihre CD "Travelling” die Jazz-CD des Jahres in Tschechien, und wiederum zwei Jahre später wurde das Robert-Balzar-Trio als beste Band des Jahres ausgezeichnet. Es folgten ausgedehnte Tourneen in Europa und den USA. Im Jahr 2008 kam es dannzur fruchtbaren Zusammenarbeit mit dem gefeierten amerikanischen Jazzgitarristen John Abercrombie.Das folgende Jahr zeichnete sich dadurch aus, dass man mit Abercrombie bemerkenswerte Konzerte gab, unter anderem ein "five-night-stand” in NY. Ein großer Erfolg war auch die Begegnungmit dem tschechischen Sänger Dan Barta. Im Jazzkeller tritt er am Samstag ab 21 Uhr mit zwei versierten tschechischen Musikern auf, nämlich mit Jiri Levicek(p) und Kamil Slezak (dr). Zu hören ist zeitgenössischer Jazz (Eigenkompositionen und Standards).BambergFrankenland am JurastrandVor den Toren Bambergs, nahe der Juragemeinde Wattendorf, hat sich vor wenigen Jahren ein großartiges Fenster in die 150 Millionen Jahre zurückliegende Jura-Zeit aufgetan. Ein Team hat dort spektakuläre Fossilien wie Quastenflosser, Krokodile, Schildkröten und Flugsaurier ausgegraben. Matthias Mäuser (Leiter Naturkunde-Museum) gibt am kommenden Sonntag um 14 Uhr eine Führung durch die daraus entstandene Ausstellung. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung über www.welterbe.bamberg.de ist erforderlich.EbrachBamberger Streichquartett und Pater Anselm GrünAm Palmsonntag, 25. März, 17 Uhr, musiziert in der Klosterkirche von Ebrach das renommierte Bamberger Streichquartett. Auf dem Programm stehen "Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze" op. 51 Nr. 1-7 von Joseph Haydn. Betrachtungen zu den einzelnen Sätzen Jesu spricht Pater Anselm Grün. Haydn schrieb diese Karfreitagsmusik 1785 im Auftrag eines spanischen Domherrn für die Kathedrale von Cadix. Das Werk machte überall, wo es zur Aufführung kam, tiefen Eindruck. Haydn hat mit dieser Musik seine Ehrfurcht und Dankbarkeit für die Gnade Gottes zum Ausdruck gebracht. Karten sind erhältlich beim Markt Ebrach (Telefon 09553/92200) sowie beim Kath. Pfarramt Ebrach (Telefon 09553/266) und an der Abendkasse.