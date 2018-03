Tipps fürs Wochenende in Bamberg Stadt und Land

Samstag



Bamberg



Saatgutfestival im Aufseeshöflein

Zum dritten Mal findet an diesem Samstag das Saatgutfestival "Samenpunk" im Schloss Aufseeshöflein statt. Von 10 bis 18 Uhr finden Gartenfreaks, Saatgutrebellen, Hüter und Verbreiter von Samen und alle, die alte Saatkulturen erhalten möchten, viele Informationen rund um die Sortenvielfalt und natürlich Saatgutraritäten. Den Initiatorinnen Petra Dotterweich und Andrea Fiedler geht es darum, das Bewusstsein für die Bedeutung alter Saat-Kulturen zu beleben, denn der biologische Reichtum ist bedroht, viele alte, wohlschmeckende Gemüsesorten, Wildkräuter oder essbare Wildblumen sind schon ausgestorben. Eine Tauschbörse wird ab 13 Uhr eröffnet und ermutigt dieBesucher, eigenes Saatgut mitzubringen und weiterzugeben. Dreschflegel, Die Regenbogenschmiede, Der Vermehrungsgarten Herzsame, Gärtnerei Haas und viele mehr haben ausgefallene, sortenreine und gefährdete Sorten von Gemüse, Kräuter, Wildblumen und Wildkorn im Gepäck.

Der Autor Markus Gastl wird um 15 Uhr einen Vortrag über das Geheimnis der Drei-Zonen-Gärten, so auch Permakultur, halten. Der Bamberger Sortengarten klärt auf. Martin Neubauer vom Brentano Theater hat sich ein poetisches Werk für eine Lesung (13 Uhr) ausgesucht und Bernhard Gleixner ("Der Aquarius") spricht über Wasserrecycling und naturnahe Insellösungen für Gärten und mobile Wohnstätten (16 Uhr).



Bamberg



Jazz und Swing mit Max Kienastl

Das Max-Kienastl-Quartett ist am kommenden Samstag (21 Uhr) zu Gast beim Jazzclub in der Oberen Sandstraße. Kienastl (Jahrgang 1931!) wuchs in Regensburg auf, beschäftigte sich schon als Fünfjähriger mit der Geige. Nach 1945 baute er sich eine eigenwillige, zweigleisige Karriere als Klassiker und Jazzer auf. Von 1966 bis 1996 war er als Geiger fest bei den Bamberger Symphonikern engagiert. Als Jazzmusiker wirkte Max Kienastl viele Jahre an Rundfunkaufnahmen mit (u.a. mit dem Gitarristen Jan Rigo, dem Pianisten Thomas Fink und dem Gitarristen Helmut Nieberle). Im Jazzkeller ist er seit Jahrzehnten als Musiker zu Gast. "Max Kienastl und die von ihm gespielte Musik lebt von einer gewissen Zeitlosigkeit. Das macht ihn und seinen Stil so authentisch und sympathisch.... Stilistisch schöpft Max Kienastl aus dem Repertoire, das Jazz, Swing und Klassik ... bieten." (O. van Essenberg, FT). Seine Begleiter sind Harald Hauck (p), Michael Schmidt (b) und Ali Broumant (dr).



Bamberg



Schlager aus dem Frühbarock

"Ich gieng einmal spatzieren", "La Monica", "Une jeune fillette", Passecaille, Chaconne...oder einfach Schlager, Gassenhauer und Hits des italienischen Frühbarock. Zu solcher mitreißenden und selten gehörten Musik laden die drei Bamberger Dorothea Lieb, Ruth Ellner und Yosuke Kurihara und der Nürnberger Ralf Waldner mit ihrem Ensemble Capella Serenissima ein. Im Rahmen der Konzertreihe der Städtischen Musikschule können die Zuhörer am Samstag, 17. März, um 19 Uhr im Dientzenhofer-Saal der Musikschule (St.-Getreu-Str.14) einen bunten Querschnitt durch die hierzulande selten gespielte Musik des 17. Jahrhunderts erleben: von der solistischen Blockflöte über Posaune mit Cembalo zur tutti-Besetzung mit Zink, Barockvioline, Posaune und Cembalo.

Der Eintritt ist frei.



Bamberg



Rock'n'Roll, Ska und Punk aus Prag

Aus Prag kommen "Queens Of Everything" am Samstag zu einem Konzert im "Sound-n-Arts" (Obere Sandstraße). "Queens of Everything" gehört zu den Fixsternen von Rock'n'Roll-, Ska- und Punk-Partys. Mit einer Mischung aus Punk, Ska, Swing und Rock'n'Roll sind sie schon seit 2008 in und auf tschechischen und ausländischen Clubs und Festivals zu Gast. Den Klang des Prager Septetts charakterisiert neben dem Kontrabass, einer ordentlich verruchten Gitarre, hauptsächlich die einer Big Band ähnlich klingende Blasmusikfraktion. Die Königinnen tauften im Oktober 2014 schon ihre zweite Platte "God save the Queen", die auch als einzigartig ausgearbeitete LP herauskam.



Schederndorf



Mäc Härder und die veränderte Welt

Pünktlich zu seinem 30-jahrigen Bühnenjubilaum kommt Mäc Härder am Samstag, 17. März, um 20 Uhr mit einem neuen Programm "Wir haben nicht gegoogelt, wir haben überlegt!" zum Schederndorfer Comedy-Wochenende in der Brauerei Will. Der Kabarettist zeigt, wie sich die Welt die letzten 30 Jahre verändert hat. Wir hetzen durchs Leben, ob wir 20 oder 60 Jahre alt sind. Selbst 80-Jährige hängen mittlerweile genervt am Smartphone rum. Wenn wir irgendetwas nicht wissen, schauen wir sofort im Computer oder im Handy nach. Junge Menschen brauchen ihr Tablet, Alte ihre Tabletten. Stadtbewohner lesen "Landlust" und Geländewagen fahren in Innenstädten herum. Musikalische Gestaltung und Moderation hat Siggi Stadter. Karten gibt es bei der Brauerei Will, Telefon: 09504 /262 und Siggi Stadter, Telefon 0179/1380192.



Sonntag



Pretzfeld



Blechbläser- und Orgelstücke

Wer das Blechbläserensemble "Trumpet Voluntary" aus der Bamberger Gartenstadt hören möchte, sollte am Sonntag, 18. März, einen Ausflug nach Pretzfeld im Landkreis Forchheim machen. Um 17 Uhr begint in der Pfarrkirche St. Kilian ein festliches Konzert mit dem Titel "Die Himmel rühmen". In einem abwechslungsreichen Programm werden Blechbläser- und Orgelstücke aus fünf Jahrhunderten dargeboten. Der Eintritt ist frei.



Bamberg



Dem Frühling entgegenjoggen

Auch wenn die Temperaturen noch einmal fallen: Der kalendarische Frühlingsanfang naht. Höchste Zeit für alle Läufer und Walker, die Sportschuhe zu schnüren und dem Frühling entgegenzulaufen. Beste Gelegenheit bietet am Sonntag 18. März, um 15 Uhr der 12. Bamberger Volkslauf "Starkes Rennen für Menschen in Not". Der Hobbylauf ohne Zeitnahme richtet sich an Läufer, Freizeitjogger und Walker. Oberbürgermeister Andreas Starke wird als Schirmherr persönlich den Startschuss zum acht Kilometer langen Benefizlauf durch den Hain und am Kanal entlang geben. Sämtliche Einnahmen fließen ohne Abzug in den Hilfsfonds "Gemeinsam helfen für Bamberg". Start und Ziel ist der Tennisclub, wo auch Umkleiden, Duschen und WCs zur Verfügung stehen. Anmeldungen sind vor Ort ab 14.30 Uhr möglich, die Startgebühr für den guten Zweck beträgt 5 Euro. Kinder bis zwölf Jahre sind frei. Die teilnehmerstärkste Gruppe wird zu einem Bratwurstessen mit OB Andreas Starke ins Gasthaus "Zum Sternla" eingeladen. Jeder Teilnehmer erhält darüber hinaus eine Urkunde und einen kleinen Preis zur Erinnerung.