Tipps fürs Wochenende in Bamberg Stadt und Land

Freitag



Hallstadt



Neues vom fliegenden Kamel

"Was seid ihr nur für Gläubige! Wenn ich eine gute Predigt halte, schlaft ihr ein. Wenn ich aber Lügen erzähle, wacht ihr auf und hört mir zu!" Lügner, Hochstapler, Philosoph - Nasreddin Hodscha ist der Held zahlreicher, seit dem 14. Jahrhundert überlieferter Narrengeschichten aus dem Orient. Mal kommt er ganz wunderlich daher, mal tritt er als klug-listiger Fürsprecher für sich oder andere ein und regt durch seine hintergründigen Weisheiten zum Nachdenken an. Paul Maar erzählt einige dieser alten Nasreddin-Geschichten auf seine besondere Art nach. Darüber hinaus hat er dem überlieferten einen modernen Nasreddin gegenübergestellt und erfindet ganz neue Schelmengeschichten aus dem Hier und Heute. Zusammen mit der Capella Antiqua Bambergensis, Murat Coskun und Ibrahim Sarialtin entstand ein kurzweiliges und einzigartiges interkulturelles Live-Projekt in deutscher und türkischer Sprache - zu erleben am morgigen Freitag um 19 Uhr im Kulturboden in Hallstadt.



Bamberg



"Schenk mir ein Lächeln!"

Kabarett und Chansons mit Charme und Biss: Das ist der Abend mit Birgit Süß am morgigen Freitag um 20 Uhr im Club Kaulberg. Mit ihren "Inventur"-Programmen ist Birgit Süß seit vielen Jahren an der Seite von Heidi Friedrich ein fester Bestandteil auch der Bamberger Kabarettszene. Nun ist die Kabarettistin mit der Power-Stimme und ihrem Programm "Schenk mir ein Lächeln!" auch solo zu sehen. Ein Hoffnungsschimmer am Horizont, wenn der Alltag mal wieder über einem zusammenschlägt und sich zu einem Kuriositätenkabinett entwickelt: Appendix statt Raucherbein, Bundes-Yoga und ein Wolhlfühl-Wochenende im Braun Dentallabor inklusive Goldkrone zum Selberschmieden, Plattfüße bei Rosamunde Pilcher und - endlich der Traummann aus dem Internet, der nichts hält, aber alles verspricht: Horscht alias Wildlover35. Und das alles live auf der Bühne, in Wort und Tat. Und natürlich auch mit neuen selbstgestrickten Chansons!



Strullendorf



Six Pack in Strullendorf

"Six Pack - Die A Cappella Comedy Show" gastiert am Samstag, 3. März, um 20 Uhr mit ihrer Jubiläumsrevue "Tschingderassabumm" in der Karl-Wagner-Halle in Strullendorf. Als Pioniere des Alcopops sind sie seit über 25 Jahren an allem schuld: an der Wiedervereinigung, Tamagotchis (alle schon tot), der Reichstagsenthüllung, Big Brother, Erich Ribbeck, dem Millenium Bug, den No Angels, der Energiewende, ja sogar der Merkelraute. Wie das alles kam, zeigen sie in ihrer Enthüllungsshow mit Highlights aus einem Vierteljahrhundert A-Cappella-Piraterie und nagelneuen Schockern. Da trifft Edith Piaf auf die Country-Möchtegernlegenden von Boss Hoss, da crashen Fanta 4 in Truck Stops heile Westernwelt, da röchelt die Spider Murphy Gang mit Ossi-Ronnie um die Wette. Auch diesmal beweist Six Pack, wie man brillante Gesangsarrangements mit hanebüchenen Schnapsideen und einer zweistufigen Showtreppe in Einklang bringt.



Bamberg



Die mittelalterliche Stadt

Bamberg, Stadt im Regnitztal, fränkisches Rom, der Nabel der Welt! Zwischen Bischof und Bürgern, Bergstadt und Inselstadt, Tradition und Veränderung entstand ein bemerkenswertes Ensemble aus Mittelalter und Barock. Bamberg hat viele Facetten und einige davon sind einzigartig in der oberfränkischen Weltkulturerbe-Stadt. Ein Rundgang, initiiert vom Verein Geschichte für alle, umreißt einzelne Epochen, taucht in das alltägliche Leben ein und stellt typische Bamberger Besonderheiten vor. Die Führung "Bamberg, die mittelalterliche Stadt" startet unter anderem am Samstag, 4. März, um 14 Uhr in der Alten Hofhaltung am Domplatz. Kontakt: Telefon 0951/91792746.



Bamberg



Komödienhit in der Alten Seilerei

Harald gerät in seinen besten Jahren unerwartet in eine dramatische Situation: Er ist wieder Single! Da kommt seiner besten Freundin Henri die rettende Idee: Kontaktanzeigen! Dass die auf dem Papier so vielversprechenden Frauen in der Realität dann doch recht verhaltensoriginell sind, macht Harald schnell noch verrückter als seine Dating-Partnerinnen ... "Traumfrau verzweifelt gesucht" heißt der Komödien-Hit von Tony Dunham, den das freie Theater "Spielwerk" in der Regie von Klaus-Dieter Köhler in der Alten Seilerei zeigt. Es spielen Nadine Panjas, Patrick L. Schmitz und Eva Steines. Vorstellungen gibt es noch am 4. und 18. März, Beginn jeweils um 19.30 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es beim BVD.



Bamberg



Es geht um Gesundheit

Das Fokusthema der 14. Gesundheitsmesse Franken Aktiv und Vital 2018 fasst in nur zwei Worten das Grundbedürfnis eines jeden Menschen zusammen: "Gesund leben!" Die Gesundheitsmesse Franken Aktiv und Vital will diesem Bedürfnis Rechnung tragen und ein Füllhorn an Informationen für ein gesundes Leben liefern. Den Besucher erwarten Vorschläge, Anregungen und Ratschläge, wie er "Gesund leben" für sich definieren möchte. Dabei unterstützen und beraten die Aussteller aus den Bereichen der Gesundheitswirtschaft, Ernährung, dem Breitensport, der Urlaubsgestaltung, der Gestaltung des unfallfreien Alltagsgeschehen und des Lebensumfeldes im Alter: vom 2. bis 4. März in der Brose-Arena. Die Messe öffnet am Freitag von 14 bis 22 (ab 18 Nightshopping) und Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr.