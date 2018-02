Tipps fürs Wochenende in Bamberg Stadt und Land

Freitag:



Bamberg



Manege frei!

"Cirque" heißt der neueste Streich der sieben Blechbläser von "Mnozil Brass", die - wie immer die Grenzen ihrer Instrumente auslotend - die Manege betreten, um dem Affenzirkus des Alltags Musik und Humor entgegenzusetzen und ihn so in einen kleinen, feinen Flohzirkus zu verwandeln. Das Repertoire des österreichischen Blechbläserensembles umfasst typische Blasmusik, Schlager, Jazz und Popmusik bis hin zu Oper und Operette. Ihre Auftritte werden durch komödiantische Einlagen sowie durch Gesangsdarbietungen im Stile eines Musik-Kabaretts ergänzt. Unverdrossen gehen "Mnozil Brass" ihren Weg, die sieben Männer haben eine Mission, die sie standfest unters Volk bringen: Kommt, Leute labt euch an unserem elysischen Spiel. Doch Zapperlott! Das Gelächter wurde nicht etwa weniger - es wurde immer stärker, lauter! Am morgigen Freitag gastiert das Septett um 20 Uhr in der Konzerthalle Bamberg.



Bamberg



Komödie von KKK am Michelsberg

"Kenni net!" heißt die Komödie aus der Feder von Klaus Karl-Kraus, die im Theater am Michelsberg (TaM) am morgigen Freitag um 20 Uhr aufgeführt wird. Drei Damen, ein Treppenhaus, vier Briefkästen. Hildegard, Rosa und Valerie-Marie treffen sich immer wieder in ihrem Treppenhaus bei den Briefkästen. Anfangs ist die resolute Fränkin, Hildegard Hacker, sich sicher, dass die neu eingezogene Valerie-Marie eine Fremde ist: Die schaut scho so Kümmel-türkisch aus. Die kenni net! Die magi net! Und das in ihrem Haus! Rosa Bumm verteidigt die Fremde: Grad da in Frankn, warn mal viele Franken erscht Fremde. Doch nach und nach nähern sich die drei unterschiedlichen Frauen an und im Treppenhaus passieren skurrile Dinge: verhexte Briefkästen, die fremdländische Musik spielen, wenn man sie öffnet. Ein Kettenkarussell mitten im Treppenhaus. Mit dabei: Johanna Wagner-Zangl, Gisela Volk und Barbara Ahlborn. Karten beim BVD.



Samstag:



Bamberg/Strullendorf



Gaaskeeser im "Orient"

Die Prunksitzung der RMV Concordia gehört zweifelsohne zu den Faschings-Höhepunkten im Bamberger Landkreis: Die weit über 100 Aktiven unter der Regie von Sitzungspräsident Wolfgang Bühner und dem Vorsitzenden Thomas Fischer fiebern ihren beiden Auftritten am Faschingswochenende (10./11. Februar, Beginn jeweils 19.11 Uhr) entgegen. Wer die 35. "Gaaskeeser"-Sitzung mit dem Motto "1001 Nacht" live erleben möchte, dem bietet sich noch die Möglichkeit des Kartenerwerbs für die Sonntagsveranstaltung (Reservierung unter der Rufnummer 0172/8334400). Den Faschings-Freunden wird ein vielfältiges orientalisches "Sultans"-Programm geboten: Garde- und Showtänze, Büttenreden, Sketche und der Klassiker "Black-Light-Show". Anschließend ist Tanz und Barbetrieb in der Karl-Wagner-Halle, teilen die Veranstalter weiter mit.



Bamberg



"Stabat Mater" zum Semesterschluss

Chor und Orchester der Universität Bamberg führen beim Semesterschlusskonzert mit Antonín Dvoráks "Stabat Mater" op. 58 eine der gewichtigsten Kompositionen der Romantik auf. Die eindrucksvolle Vertonung für Solisten, vier- bis achtstimmigen Chor und großes Orchester kommt am Samstag, 10. Februar, um 20 Uhr in der Konzerthalle unter der Leitung des Dirigenten Wilhelm Schmidts zur Aufführung. Das Werk, das die Leiden der Mutter Gottes unter dem Kreuz in Musik zu fassen versucht, komponierte Dvorák, nachdem kurz hintereinander seine beiden Töchter und sein Sohn verstorben waren. Karten sind im Vorverkauf beim BVD und an der Abendkasse erhältlich.



Bamberg



Fast so gut wie das Original

Nach fünf Jahren Pause gastieren "The Fab Five" wieder in alter Besetzung am Faschingswochenende an zwei Tagen - Freitag und Samstag jeweils um 21 Uhr - im Bamberger Jazzkeller. Dass ein Faschingswochenende auch ohne Pappnasen zu einer rauschenden Party werden kann, hatten "The Fab Five" ja schon oft bewiesen. Insbesondere die Liebe zum Detail zeichnet die Beatles-Coverband aus. Dazu kommen noch ihr hohes technisches Niveau und das komplette musikalische Spektrum, das die fünf fränkischen Pilzköpfe abdecken. Anhand von zusätzlichen Infos und Anekdoten zu den vier Liverpoolern begeben sich die "Fab Five" auf eine Reise in die Swinging Sixties. Neben den üblichen "verdächtigen" Songs haben sie bei diesem Auftritt als besonderen Schwerpunkt die LP "Abbey Road" ausgewählt.



Sonntag:



Bamberg



Rühlmanns Leichen im Keller

Arnd Rühlmann lädt zu seinem Gruselkabinett "Leichen im Keller" ein. Alle 14 Tage sonntags ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Club Kaulberg (Unterer Kaulberg 36) heißt es: "Guten Abend, liebe An- und Verwesende!" Die Lesungen mit ihrer Mischung aus Literatur, Spannung und schwarzem Humor haben schon lange Kultstatus unter den Fans. Jede Menge makabre, unheimliche und satirische Unterhaltung mit hochkarätigen Gästen aus der Theater- und Kleinkunstszene steht auf dem Programm.



Bamberg



"Abendwind" auf Bühne

Das E.T.A.-Hoffmann-Theater zeigt am kommenden Sonntag um 16 Uhr auf der großen Bühne "Häuptling Abendwind", eine indianische Faschingsburleske von Johann Nestroy. Was ist schon zivilisiert? Häuptling Abendwind, der Sanfte, vom Stamme der Groß-Lulu erwartet Staatsbesuch von Häuptling Biberhahn, dem Heftigen. Ein Fremdling muss schnell her, der beim Festmahl als Braten serviert werden kann. Kannibalismus hat hier gute Tradition. Schließlich haben die beiden Häuptlinge sich vor langer Zeit gegenseitig und heimlich die Gattinnen weggespeist. Die Häuptlingstochter Atala entdeckt plötzlich den schiffbrüchigen Friseur Arthur aus Europa. Für Atala ist es Liebe auf den ersten Blick, für ihren Vater der erhoffte Braten.