Tipps fürs Wochenende in Bamberg Stadt und Land

Freitag

Samstag:

HallstadtDie Kinseher bewahrt RuheDie To-Do-Liste von Luise Kinseher kann sich sehen lassen: Publikum unterhalten, saumäßig lustig sein, Klimawandel aufhalten, Mama anrufen, Klopapier kaufen, neuen, passenden Mann finden, fürs Alter vorsorgen! Und das alles - sofort! Kein Wunder, dass der Titel ihres neuen Programms lautet: "Ruhe bewahren!". Dann wird die Welt eben morgen gerettet, der Typ von gestern kann ja im Auto warten, Mama wird in der Pause kontaktiert und alt wird man schließlich auch ohne Vorsorge. Am morgigen Freitag gastiert die Kabarettistin um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Kulturboden in Hallstadt. Ihr zur Seite stehen wieder einige auserlesene Bühnenfiguren, die ihr gerne mal einen Strich durch die To-do-Liste machen. Helga Frese kennt ohnehin keine Zeitbeschränkungen, weil sich ihr Gatte Heinz mit seinem Alzheimer zeitlich auch gar nicht mehr verorten lässt. Noch mehr Ruhe ins Programm bringt Mary from Bavary, die mit ihrer Achtsamkeitsmeditation sogar den absoluten Stillstand provoziert und eine weitere Figur wartet noch ungeduldig auf ihre Erfindung. Und während die Zeit davonläuft, weil es schon wieder pressiert, gilt auch in dieser Situation: Ruhe bewahren! Wenigstens für einen Augenblick.BambergBass im Advent mit Christian HellwichWoran denken Sie, wenn "Advents- und Weihnachtslieder" angekündigt werden? Na? Eben - an einen engelsgleichen Sopran, vielleicht Flöten, eventuell auch Trompeten. AberKontrabass? Bestimmt nicht! Dann wird es ja Zeit, das zu ändern. Der Kontrabassist Christian Hellwich wird am Freitag, 1. Dezember, um 17 Uhr in der Elisabethenkirche im Sand bekannte und unbekannte Lieder zum Advent in jazzigem oder sonstigem neuen Gewand präsentieren - bestimmt gibt es auch etwas zum Mitsingen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.EbrachErster Adventsmarkt am BaumwipfelpfadDer Baumwipfelpfad Steigerwald lädt am ersten und zweiten Adventswochenende zum ersten Weihnachtsmarkt auf dem Festplatz des Baumwipfelpfades ein. Besucher können sich auf zahlreiche Weihnachtsmarktstände freuen: selbst gefertigte Dekorationsartikel, Kunsthandwerk und Geschenkideen oder regionale Produkte und Getränke. Zum Verzehr angeboten werden weihnachtliche Leckereien und Heißgetränke in stimmungsvoller Umgebung im Wald in unmittelbarer Nähe zu Hirsch und Reh. Der Eintritt zum Weihnachtsmarkt ist kostenlos. Für den Besuch auf dem Pfad gelten die regulären Öffnungszeiten (Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr) und Preise.BambergPilgereise mit Till EulenspiegelEine unvergesslich-witzige Pilgereise mit Till Eulenspiegel durchs Bamberger Mittelalter ist beim Bamberger Gassenspiel unter dem Motto "Königsmord und kleinere Bamberger Sünden" zu erleben. Treffpunkt ist jeden Samstag vor der Jakobskirche um 19.30 Uhr. Auf die Teilnehmer warten 90 magische Minuten mit Mönch und Müllerin, Stadtwache und Eulenspiegel durchs nächtliche Weltkulturerbe. Ein mitreißender Spaziergang durch die Zeit, als das Seelenheil käuflich, die Frau dem Manne untertan und Bamberg das Haupt der Welt war! Weitere Informationen und Karten gibt es unter Telefon 09545/322111, online unter www.gassenspiele-bamberg.de oder auch direkt an der Abendkasse oder im Vorverkauf bei der Tourist-Information Bamberg.BambergMusik und Geschichten im Advent"Spiele uns das schönste Nachtgebet": Vorweihnachtliches für Orgel und Sprecher mit Andreas Ulich und Florian Walz wird am kommenden Samstag, 2. Dezember, um 20 Uhr im Sand geboten. In der Kirche St. Elisabeth laden Florian Walz an der Orgel und der Schauspieler Andreas Ulich dazu ein, sich von Musik, Geschichten und Gedichten in einen stillen Adventsabend geleiten zu lassen. Leise Stimmen dringen aus den Kerzen des Advent, grüßen mit Märchenaugen und lassen selbst die große Orgel Heilung erfahren in einer Geschichte von Selma Lagerlöf. Ein Abend der vorweihnachtlichen Poesie aus Wort und Musik. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.BambergWalter Fischbacher im JazzclubWalter-Fischbacher-Quartett feat. Audrey Martells heißt es am Samstag ab 21 Uhr im Jazzclub in der Oberen Sandstraße: Vor nicht allzu langer Zeit war die amerikanische Sängerin Audry Martells noch Background-Sängerin für Celine Dion und Mary J. Blidge - aber bald wird sie wohl selbst deren künstlerischen Status besitzen. Nicht umsonst heißt es in New York: Audrey Martells sei "The next big thing" - eben der nächste kommende Star. Sie hat nicht nur eine einzigartige, unverwechselbare Stimme. Dazu hat sie auch bewiesen, bemerkenswerte Songs für die Großen der Popmusik schreiben zu können. In der Besetzung mit Bassist Goran Vujic und Schlagzeuger Ulf Stricker hat sich Leader Walter Fischbacher (Piano) vor allem auf Covers bekannter Songs spezialisiert, auch Lieder von Audry Martells selbst, natürlich angenehm und kunstfertig verjazzt. Zu hören sind aber auch gängige Jazzstandards, das alles mit viel echtem Soul.BambergWeihnachtskonzert mit GospelchorAm kommenden ersten Adventssonntag, 3. Dezember, findet um 17 Uhr in der St. Stephanskirche, Stephansplatz 5, ein Weihnachtskonzert mit dem Gospelchor St. Stephan unter Leitung von Ingrid Kasper statt. "Christmas Carols" in festlichen und pfiffigen Arragements von John Rutter für Chor und großes Orchester kommen zur Aufführung. Für Abwechslung sorgt das neugegründete Vokalquintett "Die Stereophoniker" und Marcos Fregnani-Martins als Solist an der Querflöte. Karten gibt es über die VR-Bank Bamberg und an der Abendkasse.BambergKomödie in der KaserneMit "Das weltberühmte Wohnschlafzimmer" bringt das Wildwuchstheater eine schräge Komödie im Stil von Monty Python auf die Bühne in der Schreinerei der Lagarde-Kaserne. Premiere ist am kommenden Sonntag um 20 Uhr (weitere Aufführungen am 9. und 12. Dezember). Die schwarze Komödie entwirft eine Welt nach dem "großen Nuklearen Missverständnis", dem dritten Weltkrieg, in der die wenigen Überlebenden ständig von spontaner, bizarrer Mutation, etwa in Vögel, Teile des Mobiliars oder ein schon bald weltberühmtes Wohnschlafzimmer, bedroht werden. Der allgegenwärtigen Verwüstung zum Trotz führen die letzten Menschen weiter ihre gewohnten Tätigkeiten und Ständerollen aus. Karten in der Collibri-Verlagsbuchhandlung, im Café "Abseits" und beim BVD.